Maíra Cardi afirma que não perdoaria nova traição de Arthur Aguiar

A mulher de Arthur Aguiar, Maíra Cardi, voltou a comentar as traições sofridas no passado que motivou o rompimento com o ator e cantor, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no Youtube. A influencer e ex-BBB disse que, se fosse traída novamente pelo artista, não perdoaria novamente.

"Depois que eu tive esse encontro com Deus, tudo mudou. Inclusive a minha aceitação com traição. Hoje eu entendo que o sexo traz uma energia espiritual gigantesca. Quando eu troco energia com alguém, tudo que você tem vem para mim. Então hoje eu sou uma pessoa que busca muito Deus, fazer meus momentos de louvores, os meus devocionais, eu não bebo... E aí se a pessoa vai me trair, não tem a ver com a traição em si, mas tudo o que ela vai trazer para minha casa, para minha vida", disse Maíra.

"Eu não terminei com o Arthur porque ele me traiu. Eu terminei porque eu não sabia quem era ele. Ele não foi parceiro. Por ele não ter me contado e por ele ter se perdido dele mesmo. Nem ele sabia quem ele era", acrescentou. Ela revelou que não é ciumenta, e não tem as senhas de celular de Arthur, mas não teria um relacionamento aberto. "Eu não quero que alguém esteja comigo porque eu estou obrigando. Eu não quero ter que olhar seu celular para que você não me traía. Você que tem que querer não me trair. E, se você quiser me trair, significa que eu não estou te bastando mais", destacou.