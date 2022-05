Em Belém, mulher que viralizou ao descobrir traição surge 'de salto' e fala sobre superar o ex

A mulher que viralizou por conta das traições do ex-companheiro ao fixar um recado na janela de um veículo estacionado no bairro da Pedreira, em Belém, parece já ter dado a volta por cima. Nesta segunda-feira (16), Benedita Carvalho Lopes, que se identifica nas redes sociais como “Naná Show”, publicou uma foto, nas redes sociais, toda produzida e de salto alto. “Partiu dar uma espairecida, pois mereço, né, meu bem”, escreveu ela, depois do ultimato dado a Alessandro, com quem supostamente mantinha uma relação durante 13 anos.

Benedita, que resolveu lidar com o caso de força bem-humorada, continuou o desabafo: “Página de fofoca nenhuma vai me calar, até porque nunca vivi esse mundo de subcelebridade! Sejam bem-vindos todos. Beijos da Naná Show".

Após toda a repercussão do caso, Naná chegou a se posicionar explicando que a atitude - de colocar um recado “curto e direto” no vidro do ex - não faz parte da sua conduta, mas justificou dizendo que estava “no limite do estresse”. No cartaz que ganhou a web, ela chegou a questionar se a amante do ex-cônjuge, identificado apenas pelo prenome de Alessandro, não o satisfazia no sexo.

Print do desabafo de Nána feita nos Stories do Instagram (Reprodução/ Instagram)

Desdobramento

No domingo (15), após o perfil @lanapedreira divulgar um vídeo de um homem, supostamente Alessandro, reagindo ao ser pego no “pulo” da traição, o enredo de novela ganhou mais um capítulo.

Logo depois, aágina compartilhou um print de uma mulher confessando ter conhecido o “suposto” Alessandro um ano atrás e engravidado dele. Agora, a mulher narrou que aguarda o teste de DNA - pedido pelo homem - para registrar a criança no nome de Alessandro.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)