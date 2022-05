Mulher descobre traição e deixa recado em carro estacionado na Pedreira: 'Crie vergonha na cara'

Um término de relacionamento após a decoberta de uma traição acabou viralizando nas redes sociais, na tarde deste domingo (15). Isso porque a mulher, cansada de ser traída, resolveu acabar com a longa relação que mantinha há 13 anos por meio de um recado fixado na janela do veículo do traidor, que estava estacionado no bairro da Pedreira, em Belém. O caso foi registrado na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Vileta e Timbó e divulgado no perfil @lanapedreira.

No recado, direcionado a um homem de prenome Alessandro, a mulher é direta: "Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça (sic). A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira, volte em casa pra pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça. Respeite ela. Ass: Naná".

Outro vídeo, publicado cerca de três horas depois pelo mesmo perfil, mostra um homem, supostamente Alessandro, parado diante do veículo lendo o recado.