Após boatos de traição, Arthur Aguiar e Maíra Cardi surgem em clima de romance

Após a polêmica que surgiu envolvendo Arthur Aguiar e Maíra Cardi, sobre uma possível 17ª traição, os dois surpreenderam os fãs ao surgir juntinhos em um clique na praia. O campeão do BBB 22 e a coach de emagrecimento aparecem em clima de romance durante as férias e descartam qualquer boato de separação.

Nesta semana, a web ficou agitada após muitos sites de fofocas divulgarem que Arthur e Maíra estariam separados, devido a uma nova traição do ator. Esse também seria um dos motivos que fez o casal dar uma pausa nas redes sociais. Mas, para surpresa de todos, eles voltaram a postar fotos juntos.

“Pão para quem come pão, fruta para quem come fruta, brinquedo, praia, tartaruga para quem quer se divertir, praia deserta para quem quer namorar! Confesso que precisaremos voltar para descansar porque eu, Maíra, volto mais cansada do que cheguei... O balanço do mar e a brisa despertaram o homem, que estava cheio de disposição! Afinal, eu, Arthur, fiquei muito tempo sem ela e estava morrendo de saudade, e ainda estou!", escreveu o casal em uma postagem no Instagram.

Eles ainda falaram sobre o retorno às redes sociais e afirmaram que irá acontecer aos poucos.

"Voltaremos mais fracos, porém felizes! Fiquem de olho nas nossas redes e nossos Stories que já já volto por lá também! Eu, Maíra, tenho vários babados para contar e óbvio que falarei de tudo o que rolou. Afinal, somos o casal off mais on, pelo que fiquei sabendo", brinca Maíra.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)