Entenda a dieta que Maíra Cardi e Artur Aguiar fizeram para que a filha deles nascesse saudável

Maíra Cardi tem aproveitado os holofotes do marido Arthur Aguiar, que está no Big Brother Brasil 22, para usufruir também. O objetivo da coach é falar sobre alimentação saudável, porém, ela tem mais desagradado do que agradado.

Com considerações polêmicas, Maíra Cardi foi duramente criticada durante a semana, ao falar sobre "estupro alimentar".

Para quem não sabe, no início da semana, a coach teve outra fala polêmica e preocupante. Ao "Programa do Faro", da RecordTV, Maíra falou sobre a gravidez ao mostrar a mansão que mora com o ator Arthur Aguiar e a pequena Sophia, filha do casal.

A influenciadora disse que junto com o marido fez uma modulação epigenética antes de engravidar. De acordo com ela, era para que a criança nascesse com menos chances de doenças.

“Eu fiz modulação epigenética antes de engravidar. Muita gente não sabe o que é, então vou fazer uma explicação leve. É quando você e seu marido mudam a alimentação antes da gravidez para zerar a genética de doenças. Câncer, diabetes, qualquer doença genética vem zerada. Aí o seu filho nasce sem nenhum gene ruim de doenças”, afirmou a influenciadora digital.

Logo depois, especialistas começaram a se posicionar sobre o tratamento. Na verdade, modulação epigenética é bom para diminuir as chances de a criança ter problemas crônico degenerativos na vida adulta. Porém, não garante que a pessoa não terá doença ao longo da vida e nem tem a capacidade de eliminar genes danosos à saúde, como disse Maíra.

Entenda o que é modulação epigenética

O nutrólogo e endocrinologista Durval Ribas Filho, presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), explica o que é a epigenética: "São estímulos externos que podem favorecer modificações das funções do DNA e, consequentemente, trazer benefícios ou, até mesmo, doenças futuras aos nenés. É importante ressaltar que a sequência do gene não é alterada, só as funções. Entre os estímulos externos está a alimentação."

Já Tatiane Fujii, nutricionista e nutrigeneticista, destacou que a modulação epigenética, como a feita por Maíra e Arthur, não é um tratamento e sim uma mudança profunda no estilo de vida. "É um termo generalista para referenciar estratégias de melhora do estilo de vida, como alimentação, prática de exercícios físicos, sono reparador, saúde intestinal e até práticas de meditação visando a modulação da expressão de genes que poderiam influenciar no risco de doenças."

A especialista acrescenta: "Por exemplo, quando a pessoa é muito exposta aos raios ultravioletas, eles podem gerar estresse oxidativo e causar danos em nosso DNA. Ao fazer isso, aumenta o risco de câncer de pele. Mas, por que nem todas as pessoas expostas têm câncer ou por que pessoas com diagnóstico podem não terem tido tanta exposição? A resposta pode ser por causa da genética e da epigenética. Genética porque nascemos com esses riscos, todos os seres humanos têm riscos de adoecer, mas o gatilho, no caso a exposição solar, pode ser acionado com as nossas decisões, desde o tipo de trabalho até o esporte que se pratica." São nas nossas decisões que entra a epigenética.

"A mulher influencia muito na gestação. Já com relação ao pai, não existe estudos efetivos que mostrem essa interferência direta, epigeneticamente falando. Mas o pai que quer ter espermatozoides mais saudáveis, deve ter hábitos mais saudáveis", diz Durval Ribas Filho.

"Tanto a mãe quanto o pai influenciam na saúde da criança. Toda pessoa é o resultado genético de 50% do pai e 50% da mãe e é durante a concepção que ganhamos essa herança, a qual é praticamente uma loteria", pontua Tatiane Fujii.