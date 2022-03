Maíra Cardi vira piada após falar em 'estupro alimentar' no Tik Tok; vídeo

A coach de emagrecimento Maíra Cardi chamou a atenção nesta quarta-feira (2), com os aconselhamentos, mas não foi de maneira positiva. Nas redes sociais, a ex-BBB e esposa do ator Arthur Aguiar, participante do BBB 22, compartilhou um vídeo em que fala sobre “estupro alimentar”, conceito que significa quando alguém se sente obrigado a comer.

O vídeo começa com Maíra de lado e uma mão empurrando uma torta na boca da influencer. Na sequência, ainda com a boca suja de comida, Maíra passa a explicar o conceito numa interpretação dramática. Ao final, ela pede que os seguidores cliquem em um link para mais informações.

@mayra.cardi Está cansada de fazer a mesma coisa que não dá certo? Essa é sua chance de transformar sua mente e seu corpo. 🚨 Acesse o link da bio! ♬ som original - Maíra Cardi

No vídeo, ela explica: “Estupro alimentar é quando a pessoa que diz que mais te ama, sua mãe, seu marido, sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse não”, inicia a influencer.

“É inconsciente, porque eles não são capazes de lidar com a sua determinação de quando você diz não. Quando você diz não, eles têm que lidar com a fraqueza deles não sendo capaz de fazer o que você está fazendo”, acrescenta.

“É difícil dizer não, eu sei, mas mais difícil ainda é lidar com quem te ama te forçando, te obrigando a comer aquilo que te faz mal. Só você sabe o quanto você chora, no seu travesseiro, no silêncio da noite”, destaca. Ao final do vídeo, Maíra convida os seguidores a obterem mais informação em um link disponível na postagem.

Alguns internautas se indignaram com a comparação feita com violência, enquanto profissionais de nutrição criticaram os comentários sem amparo científico.