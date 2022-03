Dieta Maíra Cardi, esposa do Arthur Aguiar do BBB 22: veja o passo a passo da celebridade

A dieta de Maíra Cardi está ficando cada vez mais famosa na webapós o marido dela, Arthur Aguiar, do ‘BBB 22’, conseguir perder 9 kg em 30 dias, seguindo a reeducação alimentar da ex-sister. No plano alimentar, os pacientes comem frutas, legumes e praticam exercício físico. O método de emagrecimento da coach já conquistou clientes VIPs como Anitta, a dupla Maiara e Maraisa, Cleo Pires e Sorocaba, da dupla com Fernando. Veja o passo a passo de como a celebridade faz para emagrecer:

VEJA MAIS

Qual é a dieta de Maíra Cardi?

O programa de dieta batizado de “Seca Você Renova” foi criado por Maíra em 2005. Na dieta, a ex-BBB, que é nutricionista, afirma não buscar por milagres, e sim, prescrever uma dieta rica em proteínas, vegetais, verduras, legumes e frutas. Já os alimentos ricos em açúcar e carboidrato são proibidos.

Como é feita a dieta?

No plano “Seca Você Renova”, de Maíra, o paciente recebe um cardápio elaborado por um nutricionista e treinos personalizados.

Quanto tempo dura a dieta?

A dieta de Maíra pode durar até oito semanas e é acompanhada de um instrutor físico, que ajuda na prática de exercícios e um psicólogo, que auxilia no entendimento dos conflitos do paciente com a comida, a famosa compulsão alimentar.

Quantos quilos se perde na dieta de Maíra Cardi?

É possível perder de 6 a 16 kg por mês para mulheres. Entre os homens, pode ser que o paciente consiga perder de 8 a 24 quilos em 30 dias.

O que não é permitido na dieta?

A coach Maíra Cardi exige que os adeptos ao “Seca Você Renova” cumpram um plano alimentar rígido e restritivo. Além de não ser permitido refeições livres, o aluno também não pode:

Ingerir bebidas alcoólicas;

Comer alimentos ricos em açúcar durante 20 dias;

Tomar refrigerante;

Comer alimentos que contenham farinha branca como bolo, pão e biscoito.

Hmm... Que tal experimentar essas tentações de uma forma "light"?

Quanto custa o programa de emagrecimento da Maíra Cardi?

Quem quer emagrecer com a ex-sister Maíra Cardi precisará desembolsar de R$ 799 a R$ 150 mil. Os pacotes podem ser fechados em várias sessões de acompanhamento. Confira os pacotes mais caros:

Cinco sessões: R$ 40 mil;

R$ 40 mil; Dez sessões: R$ 50 mil.

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)