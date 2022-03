Dieta para perder barriga em uma semana: como funciona e os quais ricos à saúde

A dieta para perder barriga é uma estratégia de emagrecimento voltada para quem quer eliminar o inchaço do corpo e perder peso. Basicamente, o plano consiste em diminuir o consumo de alimentos ricos em açúcares e gorduras, aliando à prática de atividade física, como a corrida, a musculação e a caminhada. Na dieta, são combinados no cardápio alimentos ricos em fibras e termogênicos e também proteínas, que vão ajudar no funcionamento do intestino e acelerar a eliminação de gordura acumulada no organismo. Veja como perder a barriga e desinchar em uma semana:

VEJA MAIS

Qual a melhor dieta para se perder a barriga?

É fundamental que o paciente consulte um nutricionista e faça uma avaliação corporal para verificar qual a melhor dieta para se perder peso. Dentre as mais famosas podem ser citadas a dieta do ovo, a low carb, a dieta da sopa e a dieta cetogênica.

Passo a passo: como fazer a dieta para perder barriga em uma semana?

Quem quer desinchar a barriga precisa ter uma alimentação rica em fibras, alimentos probióticos e consumir proteínas, que vão ajudar no bom funcionamento do intestino. Além de consumir chás termogênicos, como o de gengibre, e praticar atividades físicas, auxiliando na queima de gordura corporal. Veja o exemplo de um cardápio:

Cardápio para perder barriga:

Café da manhã: 1 xícara de café sem açúcar + 3 ovos cozidos + 3 fatias de abacate + 1 fatia de pão integral + 1 laranja.

Lanche da manhã: 30 gramas de frutos secos (nozes, amêndoas e avelãs) + 2 fatias finas de queijo baixo em gordura.

Almoço/Jantar: 1 berinjela recheada ao forno com 90 gramas de atum (pode ser temperado com cebola e colorau, por exemplo) e 1/2 xícara de arroz integral + 1 fatia de melão.

Lanche da tarde: 1 xícara de chá de gengibre sem açúcar + 2 fatias de torradas integrais com guacamole caseiro.

Quais são os alimentos permitidos na dieta?

Na dieta para desinchar a barriga, são permitidos alimentos ricos em proteínas, como frango, peixes, queijo ricota, linhaça, castanha de caju e aveia. Confira outros exemplos de alimentos que são permitidos:

Laranja, tangerina, morango, mirtilos, framboesa, maçã, pêra, pêssego, ameixa e abacate;

Alface, tomate, brócolis, cenoura, berinjela, abóbora, repolho, alcachofra, vagem e aspargos;

Grãos, como lentilha, grão de bico e feijão;

Pão integral, batata doce, abóbora, arroz e macarrão integrais, estão liberados, mas devem ser consumidos com moderação;

Chá de gengibre;

Suco verde.

O que comer para desinchar a barriga?

O inchaço abdominal pode ocorrer por causa do acúmulo de líquidos e gases. Para ajudar a desinchar, é indicado tomar chás termogênicos, como o hibisco ou de hortelã, que auxiliam na digestão, assim como o mamão, banana, abacaxi, melancia e farelo de aveia.

O que não se pode comer durante a dieta?

Bebidas alcoólicas e alimentos ricos em açúcar, como biscoitos, bolos, frituras, além dos ultraprocessados, como a salsicha, devem ser evitados para não prejudicar a dieta.

O que seca a barriga rápido?

Uma boa alimentação, dormir bem, praticar atividade física e beber água podem ajudar tanto no metabolismo quando na melhora do trânsito intestinal, o que provoca uma singela “redução” no volume da barriga, segundo explica o nutricionista e pós graduando em nutrição clínica e esportiva Diego Barreto. Veja o que também pode ajudar a secar a barriga:

Correr durante 25 minutos todos os dias;

Pular corda;

Fazer natação;

Andar de bicicleta;

Aula aeróbica;

Caminhar rápido.

Dieta para perder a barriga funciona?

O nutricionista Diego Barreto explica que há contra indicações de uma dieta rica em proteínas, fibras e alimentos termogênicos. Isso porque o excesso de proteína pode sobrecarregar o sistema renal em pessoas sensíveis, assim como o consumo de muita fibra pode gerar prejuízo ao trânsito intestinal. Já os alimentos termogênicos podem gerar inflamações no estômago se forem consumidos em excesso.

Saiba quais são as contra indicações da dieta:

Estresse;

Carência nutricional;

A famosa “cara branca”;

Compulsão alimentar.

Nutricionista Diego Barreto (Reprodução/ Arquivo pessoal) Nutricionista Diego Barreto (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)