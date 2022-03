Dieta para metabolismo lento: veja como perder 10 quilos em 28 dias

A Dieta do Metabolismo Rápido promete eliminar até 10 quilos em menos de um mês. O método de emagrecimento começou a ser identificado como uma alternativa para quem, mesmo com alimentação equilibrada e uma rotina física ativa, não consegue perder peso com facilidade, por queimar as calorias mais lentamente do que deveria. Veja como iniciar a dieta e conseguir eliminar até dez quilos em 28 dias:

O que fazer para perder 10 quilos rapidamente?

Para perder 10kg em poucos dias, a nutricionista Haylie Pomroy, criadora da Dieta do Metabolismo Rápido, indica que a pessoa comece a estimular o corpo a perder gordura “antiga” consumindo mais alimentos com baixo índice de carboidrato por cerca de 28 dias, sem deixar, entretanto, de manter uma alimentação rica em nutrientes, colorida e sem restrições.

Como fazer uma dieta para eliminar 10 quilos?

Quem quer perder 10 kg em menos de um mês deve iniciar um plano alimentar de quatro semanas, que é dividido em três fases. Cada etapa é focada em controlar os hormônios do pensamento e ajudar a queimar as "gordurinhas extras". Vale ressaltar, que ao final de sete dias, as instruções devem ser seguidas novamente.

Confira a Dieta do Metabolismo Rápido:

FASE 1

(Voltada para a regulação do estresse, a pressão arterial e a imunidade. Duração de dois dias)

Café da manhã: Vitamina (meia xícara de aveia sem glúten, meia xícara de um mix de mirtilo, morango e amora, 1 maçã pequena, 1 cubo de gengibre, hortelã ou gelo) ou 1 tapioca com pasta de grão-de-bico.

Lanche: 1 fruta (laranja, 1 fatia de abacaxi ou melão, goiaba, mamão, pêra, manga, maçã, melão ou tangerina).

Almoço: Salada com verduras e legumes à vontade temperada com limão, gengibre e pimenta + 1 filé de frango (150 g) refogado com brócolis + meia xícara de quinoa cozida.

Lanche: Meia xícara de melancia em cubos com 1 colher (chá) de suco de limão siciliano ou 1 fatia de abacaxi.

Jantar: Salada com folhas e legumes + 1 filé (100 g) grelhado + 4 colheres (sopa) de arroz integral com abobrinha ralada ou 1 tortilla integral com salada + 1 maçã.

FASE 2

(Ajuda a queimar gorduras antigas. Duração de dois dias)

Café da manhã: 3 claras mexidas ou cozidas, temperadas com sal, orégano e salsa.

Lanche: 2 fatias de peito de peru com pepino ou 2 colheres (sopa) de atum em água + talos de erva‑doce à vontade.

Almoço: Salada de rúcula, alface roxa e cogumelo + 1 pimentão recheado com carne moída ou 1 filé de atum (100 g) recheado com pimenta caiena.

Lanche: 3 fatias de rosbife + pepinos cortados em palitos à vontade.

Jantar: 1 prato de sopa de frango desfiado com legumes (brócolis, repolho, acelga).

FASE 3

(Ajuda a transformar a gordura estocada em energia. Duração de três dias)

Café da manhã: 1 torrada sem glúten com 1 ovo mexido temperado com orégano e sal + 1 copo de leite de amêndoa batido com 3 colheres (sopa) de abacate.

Lanche: 1 maçã amassada com canela ou cacau em pó ou talos de aipo com manteiga de amêndoa.

Almoço: Salada de verduras e legumes + 1 filé de salmão ou de frango assado (150 g) + 1 pêssego.

Lanche: 1 copo de água de coco + um quarto de xícara de castanhas cruas sem sal (nozes ou amêndoas).

Jantar: Salada de alface, cogumelo e tomate + meia xícara de quinoa cozida + 4 colheres (sopa) de carne moída refogada com azeitona.

O que não se pode comer durante a dieta do metabolismo rápido?

Os doces, café, álcool e produtos derivados de leite de vaca são proibidos para quem quer emagrecer. Após quatro semanas da dieta, estes alimentos começam a ser liberados aos poucos.

O que é permitido comer na dieta?

A nutricionista permite o consumo de frutas, como ameixa, amora, morango, pitanga e pêssego. Também podem entrar na dieta:

Atum;

Camarão;

Lombo;

Salmão;

Sardinha;

Feijão;

Grão-de-bico;

Lentilha;

Castanha de caju sem açúcar;

Pão sem glúten;

Torrada sem glúten;

Abacate;

Azeitona;

Óleo de coco;

Abóbora;

Linhaça;

Chia.

Quem pode fazer a dieta?

A nutróloga Haylie Pomroy afirma que qualquer pessoa pode seguir a Dieta do Metabolismo Rápido. “É recomendada para quem quer se apaixonar pela comida novamente, mas de maneira saudável”, declara.

