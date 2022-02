Nutricionista ou nutrólogo: Veja qual especialista procurar para montar a dieta

Muitas dúvidas surgem no momento de iniciar uma vida saudável e, principalmente, a dieta. Emagrecer, melhorar a alimentação, ganhar peso ou reduzir substâncias prejudiciais, ao pensar em viver com saúde as pessoas já imaginam, previamente, o que pretendem ter com os novos hábitos. Mas para realizar tudo isso, é necessário procurar o profissional adequado. Nutricionista ou nutrólogo: qual especialidade procurar para montar dieta?

O que faz um nutrólogo?

A nutrologia é uma especialidade da medicina responsável por diagnosticar e indicar tratamentos para problemas alimentares.

O médico nutrólogo identifica alterações no hábito alimentar, na digestão, absorção e excreção de nutrientes, assim como alterações metabólicas que levem ao não aproveitamento deles. Eles indicam como a pessoa pode mudar o curso das doenças alimentares.

A especialidade também analisa a absorção de nutrientes, obesidade e suas consequências, além de transtornos alimentares - como bulimia, anorexia nervosa e compulsão alimentar.

O que faz um nutricionista?

O nutricionista monta planos de alimentação com base no diagnóstico das condições e os objetivos saudáveis de cada pessoa.

Esse profissional monta a orientação e indica os melhores caminhos para uma boa reeducação alimentar do paciente.

Qual o maior erro ao iniciar uma dieta?

Um dos principais erros é não entender que as dietas são individuais. Inclusive uma mesma pessoa pode ter alterações nas necessidades alimentares e nutricionais em momentos diferentes da vida. É o que acontece nas mudanças por causa de gravidez, menopausa, diabetes e outras doenças.

Quando procurar um nutrólogo?

Quem pretende começar a praticar exercícios e deseja mudar a alimentação deve ir primeiro ao nutrólogo. O profissional irá investigar eventuais problemas relacionados à alimentação e quais as orientações gerais para a nova dieta, levando em conta os esforços do tipo de atividade física.

O nutrólogo também deve ser procurado quando há suspeita de algum distúrbio alimentar que possa causar danos para a saúde. Uma avaliação periódica pode contribuir para o diagnóstico precoce de possíveis desequilíbrios nutricionais e prevenção de doenças mais graves.

Quando procurar um nutricionista?

O nutricionista deve ser procurado por quem deseja receber um plano alimentar, com indicação de cardápio e porções para cada refeição. O profissional vai prescrever a plano da dieta com orientação nutricional de acordo com a necessidade individual do paciente.

Trabalho conjuntos entre Nutricionista e Nutrólogo

Pelas funções complementares, o ideal é que a pessoa que deseja iniciar uma vida saudável procure tanto o Nutricionista quanto o Nutrólogo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)