Alerta: Uso indiscriminado de chás emagrecedores preocupa profissionais de saúde

O uso indiscriminado de chás e ervas emagrecedores, sem nenhum tipo de avaliação clínica com exames laboratoriais, feita principalmente por nutricionistas e médicos, preocupa os profissionais da área da saúde. Na semana passada, a enfermeira Mara Abreu, que tomou cápsulas de um chá emagrecedor, morreu após complicações de um transplante de fígado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, segundo amigos e familiares.

Os médicos suspeitam que a hepatite foi causada pelo consumo de um chá em cápsulas que mistura 50 ervas diferentes. Esse é um tema delicado sobre o qual as pessoas não gostam de comentar publicamente. A nutricionista Juliana Teixeira disse que o estilo de vida da população tem contribuído diretamente para o aumento da ingestão alimentar. E, em consequência disso, aumento de peso. O que, em muitos casos, leva ao sobrepeso e à obesidade.

Uma rotina desorganizada, que leva ao consumo exagerado de fast foods, de produtos açucarados, industrializados e - também, uma maior quantidade de refeições diárias - leva a comer mais e com menos qualidade nutricional. Tudo isso associado a uma atividade física insuficiente vai influenciar no aumento do peso, o que resultará em uma insatisfação da imagem corporal. E, sobre essa imagem corporal, se fala muito sobre o padrão do corpo perfeito.

Busca do corpo ideal causa sofrimento, diz nutricionista

Ainda segundo Juliana, esse padrão do corpo perfeito é construído de forma inconsciente, muitas vezes influenciado através do consumo dessas mídias sociais que vai interferir na autoimagem. E, muitas vezes, isso leva a quem consome esse tipo de mídia a um sofrimento, a uma baixa autoestima, em que a pessoa sempre busca o corpo ideal. A nutricionista Juliana explicou que a maior parte da população acredita que o uso de produtos naturais não oferece risco à saúde.

Mas há, sim, efeitos adversos que podem causar prejuízos à saúde quando são consumidos de forma errada, indiscriminada e sem orientação de um profissional de saúde habilitado, alertou. Algumas plantas são contraindicadas em relação a doenças, pois podem ter alterações com alguns medicamentos e, em alguns casos, ser tóxicas. Ela afirmou que as plantas são produtos medicinais que favorecem a saúde, mas é necessário o cuidado e o acompanhamento de um profissional de saúde habilitado para isso.

A Anvisa, o órgão responsável pela fiscalização desse tipo de produto, tenta combater essas vendas ilegais. “Mas acredita-se que, por ser um produto de fácil acesso, em que se pode ter até no quintal de casa, e como é popularmente conhecido como um chá milagroso, a população acaba fazendo sem conhecer os efeitos adversos, os malefícios à saúde”, disse.

