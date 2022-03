Dieta da sopa: veja como emagrecer até 1 kg por dia

A Dieta da sopa promete ajudar a eliminar até 1 kg por dia. O método de emagrecimento foi criado pelos alunos da Universidade de São Paulo (USP) para ajudar pessoas internadas no Instituto do Coração (SP), que iriam fazer cirurgias cardíacas. Entretanto, por ser "eficaz" a curto prazo, acabou também caindo no “gosto popular” e passou a ser seguida por quem quer perder peso rápido e desintoxicar o organismo.

Na dieta, o indivíduo deve comer sopa duas vezes ao dia, no jantar e no almoço, incluindo legumes, verduras e carnes magras. Além disso, também é necessário beber bastante água. Veja como iniciar a dieta e o que fazer para perder peso:

A dieta da sopa é voltada para quem quer perder muitos quilos em poucos dias. A dieta é voltada para o consumo de alimentos leves e com poucas calorias ao longo do dia. As carnes magras como frango e peixe são liberadas também. Mas, o que pode fazer o diferencial na dieta é comer sopa de legumes duas vezes ao dia, almoço e jantar. Além de ingerir bastante água e chá sem açúcar.

Passo a passo: como fazer a dieta da sopa?

O plano alimentar é voltado para quem quer emagrecer em uma semana. Para isso, aposta em um cardápio com déficit calórico, ou seja, alimentos considerados “magros”, como caldos com cenoura, repolho, ovos batidos e frutas, como abacaxi, melancia e melão.

Confira o cardápio completo da dieta da sopa:

1º dia: Coma todas as frutas que desejar (nada de exageros), exceto banana e abacate. Beba chá, suco de uva (sem açúcar) e água à vontade. Tome a sopa pelo menos 2 vezes ao dia;



2° dia: Coma todos os legumes frescos e verduras que desejar (podem ser crus ou cozidos). No jantar, se quiser, coma uma batata grande cozida com manteiga. Tome a sopa sempre que desejar.



3° dia: Coma frutas e legumes à vontade, exceto batata, tome sopa pelo menos duas vezes ao dia.



4° dia: Coma até 8 bananas e beba leite desnatado à vontade. Tome a sopa pelo menos 2 vezes ao dia.



5° dia: Coma de 280 a 400 gr. de carne vermelha ou branca grelhada, com uma porção de tomates frescos e firmes temperados com sal, limão e azeite de oliva. Tome a sopa pelo menos 2 vezes ao dia, beba de 6 a 10 copos de água durante o dia, para eliminar o ácido úrico.



6° dia: Coma até 3 bifes grandes grelhados de carne vermelha ou branca acompanhados de legumes cozidos, exceto batata. Tome sopa pelo menos 2 vezes ao dia, beba água, café, chá e sucos sem açúcar à vontade.



7° dia: No último dia é liberado o consumo de arroz integral, legumes cozidos ou crus à vontade. Tome a sopa pelo menos 2 vezes ao dia. Beba água, café, chá e sucos sem açúcar à vontade.

Quantos quilos emagrece com a dieta da sopa?

Quem seguir o plano alimentar de sete dias da dieta da sopa pode conseguir eliminar até 1 kg por dia. Isso porque no cronograma há uma redução significativa de calorias, causando uma boa eliminação de toxicidades do corpo e impurezas.

É possível emagrecer um quilo por dia?

De acordo com a nutricionista e pós-graduanda em Nutrição Esportiva e Estética, Nathália Oliveira, é possível, sim, emagrecer um quilo por dia com a dieta da sopa. Contudo, os “quilos perdidos” não são de gordura, mas sim, de água corporal, o que causa uma falsa ilusão de emagrecimento aos pacientes.

Dieta da sopa faz mal?

Nathália Melo esclarece que uma dieta restritiva - como a da sopa - a longo prazo não é uma estratégia de emagrecimento saudável. Já que sem a supervisão de um nutricionista, a pessoa pode acabar prejudicando a própria saúde ao “cair” no efeito sanfona.

“A pessoa pode retornar ao peso antigo, “engordando” o que perdeu na dieta. Existem evidências de que recorrer a dietas restritivas aumenta o risco de desenvolver distúrbios como anorexia, bulimia e compulsão alimentar”, alerta a profissional.

Quais são as vantagens de consumir sopa todos os dias?

A sopa é um alimento rico em nutrientes, com uma boa disponibilidade de vitaminas e minerais, quando feita com ingredientes frescos e variados. Apesar de posuir uma baixa densidade energética, a inclusão do caldo em uma dieta equilibrada pode ajudar no combate à retenção de líquido e no trânsito intestinal.

O que é permitido comer na dieta?

Na dieta da sopa, as verduras e legumes ricos em fibras, carnes como frango, atum e ovos batidos, queijo e ave são bem-vindos. Mas deve ser evitado leguminosas como o feijão, a lentilha, arroz e massas em geral.

Quem não pode fazer a dieta da sopa?

A dieta da sopa não é indicada para mulheres grávidas e que estão amamentando, pessoas com tendência à hipoglicemia e idosos. Durante a dieta dos sete dias, nutricionistas também não recomendam que haja prática de exercícios físicos que exijam muito esforço.

Quais são os efeitos colaterais da dieta da sopa?

De acordo com a nutricionista Nathália Melo, uma dieta restritiva como a da sopa pode causar:

Queda dos cabelos;

Unhas quebradiças;

Cansaço;

Tontura.

Diminuição da imunidade;

Mau humor;

Insônia;

Desidratação.

Nutricionista Nathália Oliveira (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)