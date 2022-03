Dieta do ovo: saiba como perder 5 quilos em uma semana

A Dieta do Ovo promete eliminar até 5,5 kg por semana. O método de emagrecimento é indicado para quem quer perder peso em poucos dias. Na dieta, o paciente deve comer o ovo, um alimento nutritivo e grande aliado das poucas calorias, da forma mais versátil possível: ovo cozido, mexido, omelete ou frito. Mas, sempre com um prato equilibrado com proteínas magras e vegetais. Veja como iniciar a dieta e o que fazer para perder peso rápido:

VEJA MAIS

O que fazer para perder 5 quilos em três dias?

A dieta do ovo é voltada para quem quer perder peso em um período curto de tempo. Por isso, as refeições principais do dia são montadas com uma grande quantidade de proteína, nutrientes que diminuem a fome e dão saciedade, ou seja, promovendo o emagrecimento.

Passo a passo: como fazer a dieta do ovo?

O plano é aconselhável para quem quer emagrecer em poucas semanas. Para isso, a aposta é montar um plano alimentar, que envolva, claro, ovos e carboidratos de baixo teor de açúcar. Por exemplo, no primeiro dia, a pessoa deve consumir dois ovos no café da manhã, junto com tomate cortado e um morango.

No almoço ou jantar, deve-se comer ovos cozidos ou mexidos, com um fio de azeite, acompanhado de frango ou peixe, e uma salada.

Confira o cardápio completo da Dieta do Ovo:

Segunda-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: 2 fatias de batata-doce e 2 maçãs.

Jantar: 1 prato grande de salada e frango.

Terça-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: salada de legumes verdes e frango.

Jantar: salada de legumes, 1 laranja e 2 ovos cozidos.

Quarta-feira

Café da manhã: 1 fruta cítrica e 2 ovos cozidos.

Almoço: queijo magro, 1 tomate e 1 fatia de batata-doce.

Jantar: salada e frango.

Quinta-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: frutas.

Jantar : salada e frango cozido no vapor.

Sexta-feira

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: legumes cozidos e 2 ovos.

Jantar: salada e peixe grelhado.

Sábado

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: frutas.

Jantar: frango e legumes cozidos no vapor.

Domingo

Café da manhã: 2 ovos cozidos e 1 fruta cítrica.

Almoço: salada de tomate, legumes cozidos no vapor e frango.

Jantar: legumes cozidos no vapor.

Quantos quilos emagrece com a dieta do ovo?

De acordo com a criadora da dieta, Arielle Chandler, a dieta do ovo pode ajudar a emagrecer até 5,5 kg por semana. Mas é importante também manter uma rotina ativa de exercícios e apostar em refeições equilibradas. Se a dieta for seguida corretamente, em três semanas, a estimativa é de perda de até 10 kg.

Quais os benefícios do ovo para uma dieta?

A nutricionista Maira Freire revela que os benefícios do ovo para uma dieta equilibrada são inúmeros. Segunda a nutróloga, a proteína é uma ótima aliada para uma dieta balanceada. Além de possuir aminoácidos essenciais, ajuda no emagrecimento e tem um poder de saciedade.

Na composição do ovo, pode ser encontrado vitaminas D, E, B12 e A, colina, ácidos graxos, colesterol, potássio, magnésio e ferro.

O que é permitido comer na dieta?

Na dieta do ovo, é permitido comer peixe, frango, patinho e alcatra, frutas e vegetais de pouco carboidratos, como por exemplo:

Espinafre;

Tomate;

Abobrinha;

Berinjela;

Além de laticínios, como o leite desnatado e o queijo branco;

Pimenta;

Salsa;

Chás e café sem açúcar.

O que não se pode comer durante a dieta do ovo?

Não é indicado comer arroz, pão e macarrão. Assim como feijão, batata, banana, maçã e sucos açucarados.

Dieta do ovo faz mal?

A nutricionista Maira Freire esclarece que dietas restritivas, como a do ovo, podem causar efeito sanfona, por não serem fáceis de seguir. Apesar da proteína ser uma ótima aliada do emagrecimento, ela precisa ser acompanhada de alimentos variados e saudáveis.

A aplicação da dieta a longo prazo, segundo a profissional, pode causar o aumento de cansaço, dor de cabeça e irritabilidade. “No quesito comportamental, dietas altamente restritivas podem fazer com que a pessoa tenha uma má relação com os alimentos, quadros de exagero alimentar, aumento de ansiedade e estresse”, complementa.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)