Dieta Low Carb funciona? Veja o cardápio e como fazer a receita certa para emagrecer

Quem deseja diminuir o consumo de alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão, bolo e tapioca, a dieta Low Carb é a melhor escolha. Esse estilo de alimentação está ganhando muitos adeptos por conta dos benefícios, auxiliar no emagrecimento e aumentar o consumo de proteínas, como ovos, carne, peixe e frango.

Além disso, nessa dieta, são bem vindas as gorduras de boa qualidade provenientes do azeite, nozes, castanhas de caju, do Pará, amêndoa e abacate, por exemplo. Por esse motivo, a dieta é uma das mais procuradas, por proporcionar o maior acréscimo de vegetais e proteínas saudáveis no organismo. Abaixo, veja como iniciar a dieta:

VEJA MAIS

Como fazer a dieta low carb?

Para melhores resultados, é primordial a exclusão de carboidratos da alimentação, como açúcar, farinha de trigo branca, refrigerantes e doces. Além desses ingredientes bastante comuns na nossa cozinha, a restrição de alguns outros carboidratos também é importante, como pão, aveia, arroz ou macarrão, por exemplo.

Normalmente, as pessoas consomem, em média, 250 gramas de carboidratos por dia. Na dieta low carb, o objetivo é diminuir para cerca de 130 a 200 gramas. A dieta precisa ser feita de maneira gradual, para que não ocorra tonturas e alterações de humor. O organismo precisa ir se adaptando aos poucos.

Principais benefícios

A redução de peso é o objetivo das pessoas que seguem a dieta low carb, mas esse tipo de alimentação também pode trazer muitos benefícios, como:

Controlar a fome;

Diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue;

Aumento da massa muscular;

Ajudar no controle da diabetes;

Melhorar o funcionamento do intestino;

Diminuir a retenção de líquidos.

Confira a dieta Low Carb

Durante a dieta, as três refeições principais do dia precisam ser feitas, mais dois lanches para reduzir a frequência que se come, mas, claro, em pequenas porções. Abaixo, confira o exemplo de cardápio de dieta low carb:

Café da manhã: 1 xícara de café sem açúcar com 200 mL de leite de coco + 2 ovos mexidos com 1 tomate médio e 1 col de sopa de manjericão

1 xícara de café sem açúcar com 200 mL de leite de coco + 2 ovos mexidos com 1 tomate médio e 1 col de sopa de manjericão Lanche da manhã: 1 banana prata média + 200 g de iogurte natural integral + 2 colheres de sopa de aveia + 2 colheres de sopa de mel

1 banana prata média + 200 g de iogurte natural integral + 2 colheres de sopa de aveia + 2 colheres de sopa de mel Almoço: 150 g de peito de frango grelhado + 150 g de purê de inhame + salada de alface com 1 tomate médio, 20 g de cebola, 3 col de sopa de abacate em cubos, temperada com 1 col de sobremesa de azeite e vinagre

150 g de peito de frango grelhado + 150 g de purê de inhame + salada de alface com 1 tomate médio, 20 g de cebola, 3 col de sopa de abacate em cubos, temperada com 1 col de sobremesa de azeite e vinagre Lanche da tarde: 1 copo de suco verde preparado com 1 folha de repolho, ½ limão, 50 g de pepino, 200 mL de água de coco e 1 col de sopa de chia

1 copo de suco verde preparado com 1 folha de repolho, ½ limão, 50 g de pepino, 200 mL de água de coco e 1 col de sopa de chia Jantar: 2 berinjelas (360 g) recheadas com 150 g de atum + 1 colher de sopa de queijo parmesão, gratinadas no forno + salada com 100 g de grão de bico e 50 g de tomate

O que não se pode comer durante a dieta low carb?

Alimentos não permitidos (Foto / superafarma.com.br)

Os alimentos industrializados e comidas como bacon, batata frita, sorvetes e biscoitos devem ser retirados da dieta. Além disso, as bebidas alcoólicas precisam ser evitadas porque causam o ganho de peso.

Açúcar;

Cereais;

Frutas secas: passas, damasco, ameixa;

Farinhas

O que é permitido comer na dieta low carb?

Frutas frescas e inteiras;

Vegetais;

Proteínas magras;

Peixes;

Leites e derivados;

Gorduras boas, como azeite, óleo de coco e manteiga;

Castanhas, como nozes, amêndoas, castanha do Pará e amendoim;

Sementes em geral;

Bebidas, como café e chás sem açúcar.

Quem pode fazer a dieta?

É mais recomendado para pessoas maiores de 18 anos, mas mulheres grávidas ou que estejam em período de amamentação devem evitar. Também não é indicado para crianças ou adolescentes, por estar em fase de crescimento. Pessoas com problemas nos rins ou fígado também devem evitar fazer este tipo de dieta.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)