Entenda como remédios usados por Paulinha Abelha para emagrecer causam lesões nos rins

A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, continua em coma profundo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Primavera, em Aracaju, após sérios problemas renais. O médico que cuida da cantora afirmou, na terça-feira (22), durante uma coletiva de imprensa, que não descarta a possibilidade de uma intoxicação medicamentosa, proveniente de remédios para emagrecer, terem piorado o quadro da artista.

VEJA MAIS

Contudo, exames realizados em Paulinha Abelha não comprovam que o uso dos remédios para emagrecer tenha causado lesões na artista. A equipe médica que cuida da vocalista do Calcinha Preta analisa também a possibilidade de uma “síndrome tóxico-metabólica”, ou seja, pode ser que uma substância ou algo circulando no corpo de Paulinha Abelha possa estar causando várias inflamações renais.

Como os remédios usados por Paulinha para emagrecer são prejudiciais à saúde?

De acordo com os profissionais de saúde, Paulinha Abelha utilizava os medicamentos de forma supervisionada. No entanto, os remédios podem ter sobrecarregado o funcionamento do fígado e rins da cantora, causando complicações como intoxicação hepática e insuficiência renal.

E essa não é a primeira vez que uma mulher fica mal por buscar incessantemente pelo "culto à beleza". Ainda no mês de fevereiro, uma mulher de São Paulo morreu, após ter sido diagnosticada com hepatite fulminante por usar um “chá de emagrecimento”. O produto, que era vendido em cápsulas, se dizia ser natural e continha várias ervas, como chá verde e carqueja, que são hepatotóxicas e causam danos ao fígado.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)