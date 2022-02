Paulinha Abelha está no grau de coma mais profundo; uso excessivo de diuréticos pode ser a causa

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, segue internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Primavera, em Aracaju, Sergipe. Os médicos que cuidam da artista confirmaram nesta terça-feira, 22, em entrevista coletiva à imprensa, que a paciente está com o grau de coma mais profundo - escala Glasgow 3 -, porém, reversível, e que o dano cerebral sofrido por ela se somam aos danos hepático e o renal decorrentes de uma síndrome tóxico metabólica, cuja causa ainda está sendo investigada. Uma das suspeitas da equipe médica é que o uso excessivo de diuréticos, que a cantora divulgava nas redes sociais. O caso segue sob investigação.

O coma levou o organismo da artista a respirar somente com a ajuda de aparelhos. "Nosso esforço é mantê-la viva. Não está sendo uma missão fácil. Nosso esforço é para mantê-la viva", respondeu o médico neurologista Marcos Aurélio Alves ao ser questionado sobre possíveis sequelas, caso Paulinha sobreviva. "Sequelas estão mais pra frente, se sobreviver", completou ele sem descartar a possibilidade de que ela retome uma vida normal, inclusive, volte a cantar, no futuro. "Ela apresenta uma encefalopatia muito severa (...) Não há evidência de morte cerebral".

O especialista descartou que a cantora tenha uma bactéria no cérebro, como chegou a ser publicado por veículos de comunicação. Marcos Aurélio assegurou que não há possibilidade da causa do quadro de saúde ser viral ou bacteriana, não representando risco para pessoas que tenham mantido contato com ela.

A boa notícia é que os rins estão desinflamando com a hemodiálise e medicamentos. "A lesão renal aguda é possível recuperar, mas não se espera que seja de forma rápida", afirmou o diretor geral do hospital, Ricardo Leite.

Investigação e diuéticos sob suspeita

A equipe médica ainda desconhece a causa dos problemas de saúde de Paulinha Abelha. A artista sentiu dores abdominais ao retornar de uma viagem e deu entrada no hospital, no último dia 11, quando foi internada com dano renal. Em seguida, o quadro evoluiu para danos hepático e o cerebral. A suspeita é que a origem seja toxicológica, possivelmente uma intoxicação medicamentosa, segundo o diretor, mas o que motivou esse estado ainda é desconhecido. Biópsias nos órgãos lesionados poderão responder esse questionamento e reorientar o tratamento médico.

Os jornalistas perguntaram se os danos nos órgãos podem ter sido causados por diuréticos - que a artista divulgava nas redes sociais - ou mesmo por um tratamento recente de fertilidade. "Ela fazia tratamento com uma nutróloga. Ela tomava medicamentos, formulações em caráter supervisionado. Estamos avaliando possíveis interações medicamentosas", disse o diretor. Sobre a relação com o tratamento de fertilidade, foi descartada.

"É um cenário inflamatório", acrescentou Ricardo, afirmando que também não foi descartada a possibilidade de uma doença autoimune, ou seja, em que o corpo reage contra si mesmo. A cantora apresenta lesões nos aparelhos renais e hepático, que os médicos suspeitam que não sejam crônicas (antigos), mas sim agudos. Vários exames clínicos e de imagem já foram realizados na paciente, sem que o diagnóstico tenha sido fechado. "Não temos informação de lesão ou doença prévia. Com a biópsia vamos saber com o que estamos lidando", afirmou.

A possibilidade de transferência da paciente para São Paulo, como desejava a família, está descartada até o momento. "Temos suporte para atendê-la em Aracaju. A possibilidade de transferência, nesse momento, não existe", disse o diretor.Também participou da entrevista, o médico intensivista André Luís Veiga.

Paulinha segue sem previsão de alta da UTI. O boletim médico passará a ser divulgado pelo hospital somente uma vez por dia, entre às 11h30 e 12h da manhã.