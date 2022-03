Dieta Cetogênica: cardápio e os alimentos certos para emagrecer em 30 dias

A dieta cetogênica promete eliminar 8 kg em um mês. O método de emagrecimento é indicado para quem quer perder peso, já que o paciente deixa de comer alimentos ricos em carboidratos, como pão e arroz, e assim, o organismo passa a utilizar a gordura do próprio corpo como fonte de energia. Na dieta, os alimentos ricos em gorduras boas, como o abacate, ovos e salmão, são permitidos. Basicamente, o plano alimentar se assemelha à dieta low carb. Veja como iniciar a dieta e emagrecer em 30 dias:

O que se pode comer na dieta cetogênica?

Na dieta cetogênica, o consumo diário de carboidratos são reduzidos drasticamente, sendo indicado o consumo de apenas 20 a 50 gramas por dia. Para compensar essa “ausência” de certos alimentos, como o pão, o arroz e o macarrão, o paciente deve ingerir alimentos ricos em gorduras boas, como o coco, castanhas e a sardinha.

Quais são os alimentos permitidos na dieta?

De acordo com a nutricionista Nayara Guimarães, pós graduanda em Nutrição Clínica, as carnes vermelhas, peixe, frango, queijos e ovos devem ser priorizados na dieta para suprir a insuficiência de carboidrato. Saiba quais são os outros alimentos liberados:

Salmão, truta e sardinhas;

Azeite de oliva, óleo e manteiga;

Creme de leite, iogurtes naturais e sem açúcar, leite de coco, leite de amêndoas e a nata;

Amendoim, castanhas, nozes, avelãs, castanha do Pará, amêndoas, manteiga de amendoim, pasta de amêndoa e pasta de castanha de caju;

Frutas como morangos, amoras, framboesas, mirtilos, cerejas, abacate e coco;

Espinafre, alface, brócolis, cebola, pepino, abobrinha, couve-flor, aspargo e couve.

Quantos quilos perde com a dieta cetogênica?

Quem seguir à risca a dieta, reduzindo o consumo de carboidrato sob a supervisão de um nutricionista e comendo alimentos ricos em gordura boa, consegue emagrecer até 8 kg em um mês.

Quanto tempo dura a dieta?

A nutricionista Nayara Guimarães afirma que o tempo mínimo da dieta cetogênica deve ser de duas semanas, mas o ideal é que seja seguida de cinco a oito semanas. De acordo com a profissional, esse é o tempo que o corpo humano consegue se adaptar à estratégia de emagrecimento, potencializando a queima de gordura.

Passo a passo: como fazer a dieta cetogênica para perder peso?

O plano alimentar é indicado para quem quer emagrecer em um mês. Para isso, a aposta é montar um plano alimentar que envolva, claro, o consumo de gorduras boas, como ovo, o abacate, castanhas e queijos nos lanches, mas também a ingestão de carne vermelha, frango e peixe no almoço. O consumo de chás sem açúcar e bastante água também são importantes. Veja o exemplo de um cardápio:

Cardápio para emagrecer em 30 dias:

Café da manhã: omelete feito com 2 ovos e recheio de legumes + 1 copo de suco de morango com 1 colher de chá de sementes de linhaça.

Lanche da manhã: vitamina de morango com leite de coco + 5 nozes.

Almoço/ Jantar: salada de legumes com alface, cebola e frango + 5 castanhas de caju + azeite de oliva + parmesão e sementes de gergelim.

Lanche da tarde: ovos fritos na manteiga + queijo coalho.

O que não se pode comer na dieta?

Os alimentos ricos em carboidratos não são permitidos dentro da dieta, como, por exemplo, batata doce, banana, pão, aveia, maizena, farinha de trigo, grão de bico, lentilha e feijão. Também deve-se evitar comer bolos, doces, chocolates, pizza, lasanha e leite de vaca.

Para quem é indicado seguir a dieta cetogênica?

Segundo a nutricionista Nayara Guimarães, a dieta cetogênica é indicada para atletas ou pessoas que praticam atividade física, justamente por ser uma estratégia que ajuda a reduzir o percentual de gordura do corpo e a manter a massa magra. Ainda conforme aponta a profissional de saúde, o plano alimentar também pode trazer benefícios à vida de pessoas que possuem doenças neurológicas agudas e crônicas, como a epilepsia e espasmos infantis.

Qual celebridade já emagreceu com a dieta cetogênica?

A cantora Jojo Todynho conseguiu emagrecer 10 quilos com a ajuda da dieta, após retirar um balão gástrico, ainda em abril do ano passado.

Dieta cetogênica para perder peso funciona?

A nutricionista Nayara Guimarães afirma que a dieta cetogênica funciona, sim, e pode ser ótima para pacientes que sofrem com síndrome metabólicas ou obesidade. Mas, para pessoas saudáveis, esta dieta restritiva e mal aplicada por um período longo pode trazer uma falsa ilusão de que dieta “é algo chato e complicado”, podendo até ser um “atalho perigoso”.

Vale ou não fazer?

Nayara Guimarães explica que a dieta cetogênica requer uma série de cuidados, e por isso, precisa ser feita sob supervisão de um nutricionista. Ainda de acordo com a profissional da saúde, a cetogênica, por ser um método de emagrecimento baixíssimo em carboidrato, não precisa ser usada como um estilo de vida, já que o arroz, o macarrão e o feijão não são os vilões da alimentação. Veja os efeitos colaterais da dieta:

Carência nutricional;

Cansaço excessivo;

Dor de cabeça;

Em certos casos, compulsão alimentar.

Quem não deve fazer a dieta cetogênica?

A dieta cetogênica é contraindicada para pessoas com mais de 65 anos, crianças e adolescentes, mulheres grávidas ou que estão amamentando. Assim, como também diabéticos tipo 1 e tipo 2, pessoas com baixo peso, com histórico de doenças no fígado, rins e pedra na vesícula.

Nutricionista Nayara Guimarães (Reprodução/ Arquivo pessoal)

* Atenção: Toda a dieta precisa ser prescrita por um profissional de nutrição. A falta de orientação adequada pode representar riscos graves à saúde. Procure orientação especializada para saber qual modelo funciona melhor para o seu organismo.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)