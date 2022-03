Veja o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar

O açúcar refinado é considerado como um dos maiores vilões da alimentação saudável. Isso porque o processo de produção do alimento faz com que o açúcar perca qualquer benefício para o organismo, tornando-se uma caloria vazia. Além de desencadear, após um consumo diário e descontrolado, uma série de doenças como a diabetes, obesidade e a hipertensão. Pensando em orientar o público a buscar uma vida mais equilibrada, o portal OLiberal.com buscou mostrar o que acontece com o seu corpo quando se para de consumir açúcar:

O que acontece com o corpo após deixar de comer açúcar?

De acordo com especialistas, após uma semana sem consumir várias “colheradas” de açúcar refinado, o corpo começa a melhorar os níveis de insulina na corrente sanguínea, melhora os processos de cicatrização de feridas e reduz a sensação de inchaço na barriga.

Já em um mês sem a ingestão do açúcar, o indivíduo começa a ter uma imunidade melhor e, ao contrário do que se imagina, o cérebro se acostuma com a ausência de doces. Em um ano, a pessoa já está livre para dispensar o uso de açúcar sem sentir o famoso “gatilho” de querer uma sobremesa após o almoço. E as acnes no rosto já vão ter diminuído significativamente.

Quais os sintomas de quem come doces demais?

Quem costuma consumir alto nível de açúcar pode passar a ter pressão alta, obesidade, diabetes e colesterol. Conheça as desvantagens de comer açúcar:

Cansaço;

Envelhecimento precoce da pele;

Baixa imunidade;

Alterações de humor;

Alterações no sono;

Ganho de peso;

Alterações hormonais;

Aumento dos triglicerídeos;

O que muda no corpo após o indivíduo deixar de comer açúcar?

Para quem deixa de comer doce em uma quantidade excessiva, os benefícios são inúmeros, segundo especialistas. Por exemplo, uma boa qualidade de sono, pele mais jovem, uma saúde intestinal equilibrada e mais disposição.

Quem come muito açúcar pode ter compulsão alimentar?

O alto consumo de açúcar pode gerar, sim, compulsão alimentar. De acordo com nutricionistas, alimentos ultraprocessados tendem a “viciar” o paladar com certos sabores. Com isso, alimentos açucarados, por exemplo, conseguem agir diretamente no cérebro ativando o circuito de recompensa a curto prazo, o que aumenta a sensação de “falso prazer”.

Como consumir açúcar de forma saudável?

Nutricionistas indicam para quem é fã de açúcar adotar uma dieta com frutas, como por exemplo, a melancia, o melão, a banana e a maçã, aliada a vítimas, minerais e fibras, minimizando o ganho de peso, e aumentando os ganhos saudáveis.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)