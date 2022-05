Mulher suspeita de atirar no próprio marido é presa após descobrir traição

Suspeita de tentar matar o próprio marido com um tiro na nunca, uma mulher de 38 anos foi presa na tarde desta terça-feira (3) no município de Ituporanga, em Santa Catarina. A pistola utilizada no crime, de acordo com a Polícia Civil, seria da própria vítima, e a motivação do disparo, a descoberta de uma traição.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 17h, quando a mulher foi presa em flagrante. O marido foi levado em estado grave para o Hospital Bom Jesus, de Ituporanga, e, em seguida, foi transferido à unidade de Rio Sul, em razão da gravidade dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros afirmou que a vítima apresentava hemorragia severa.

O casal tem dois filhos, de cinco e dez anos. A Polícia Civil ainda está apurando se as crianças estavam em casa no momento do disparo.

O relatório da Polícia Militar descreve que o tiro foi dado pelas costas do homem, atingiu a nuca e atravessou o rosto dele. A arma do crime foi uma pistola calibre 9mm, registrada no nome da vítima.