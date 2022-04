Dia do corno: veja cinco sinais para saber se você está sendo traído

Pouca gente sabe, mas dia 25 de Abril é considerado o “Dia do Corno”. Ainda que seja motivo para a produção de vários memes, tem pessoas que realmente levam a sério a data. Pensando nisso, o portal O Liberal preparou uma lista com alguns sinais de como identificar uma traição.

Mudanças de atitudes no relacionamento muitas vezes causam insegurança e desconfiança de que algo está errado. Ainda que sejam sutis, os sinais de traição podem acontecer e, para confirmar se está ou não passando por isso, é necessário se atentar a alguns simples detalhes. Para saber se está havendo infidelidade do parceiro no relacionamento, confira algumas dicas.

Como saber se estou sendo traída?

Antes de tudo, é importante destacar que, mesmo que ocorram mudanças de comportamento, nenhuma atitude é a confirmação que o parceiro é infiel. Observe os sinais, mas a confirmação da traição só deve existir quando realmente existirem provas.

Confira alguns sinais que podem indicar traição:

Hora extra no trabalho

Muitas vezes, os primeiros sinais de traição no relacionamento são as horas extras no trabalho (demora para chegar em casa). Ainda que existam pessoas e profissões que já possuem o costume de trabalhar até mais tarde, o aumento desse tipo de atividade ou o aparecimento repentino das horas extras pode ser um sinal de que você está sendo traído(a).

Algumas outras desculpas também são usadas como: jantares com clientes “importantes”, trabalho no estilo freelancer, jogos com os amigos e encontros com as amigas. Então, é importante observar se essas horas extras no trabalho estão se tornando cada vez mais frequentes, sem nenhuma justificativa.

Mudança de comportamento ao utilizar o celular

Pequenas alterações no comportamento ao utilizar o celular podem ser percebidas. Para saber como descobrir uma traição pelo celular é importante ter atenção a mudanças ao utilizar os dispositivos. Essas alterações podem ser:

Recebimento de mensagens sem som ou só com alerta vibratório

Toques em horas não esperadas

Descarte rápido dessas chamadas ou aumento de chamadas ditas como “engano”.

Não deixar o dispositivo próximo do parceiro

Uso de diversas senhas e aplicativos que bloqueiam o acesso.

A mesma coisa vale ao utilizar o computador, é importante observar o histórico de navegação.

Mudanças na comunicação

Diminuição na comunicação é um sinal negativo, especialmente em um relacionamento. Se você não consegue fazer seu parceiro se comunicar com você, é provável que exista algum problema, mesmo que não seja um caso de infidelidade. Os sinais a seguir podem sinalizar a traição do parceiro:

Ignorar o que você diz;

Mudar de assunto para evitar um assunto desagradável;

Se recusar a responder perguntas;

Fazer acusações em vez de falar sobre o problema atual;

Usar linguagem corporal desdenhosa;

Agir de forma passivo-agressiva.

Mudança na aparência e novos hobbies

Cuidar de si mesmo e se dedicar a novos hobbies e paixões ou até mesmo ao seu trabalho é algo positivo. Porém, quando combinado com outros comportamentos suspeitos, as seguintes mudanças podem ser motivo de preocupação.

O parceiro passa a se vestir melhor ou aumenta repentinamente o interesse pela aparência;

O parceiro adquire um novo hobby que requer horas de dedicação e quando você demonstra interesse por essa atividade, ele evita falar e a resposta parece ser vaga.

Mudanças na vida sexual

Alterações na frequência da relação sexual é um dos principais indícios. veja alguns sinais que podem indicar a possibilidade de uma traição:

Existe menos intimidade ou conexão no relacionamento.

A vida sexual é praticamente inexistente com seu parceiro.

Você descobriu algum tipo de infecção sexualmente transmissível.

Apesar destes fatores chamarem sua atenção para um possível caso de infidelidade, não se deve esquecer que um único sinal ou até mesmo um conjunto deles não comprovam nada. Para ter certeza, é necessário uma investigação mais profunda ou até com profissionais especialistas em casos extra conjugais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)