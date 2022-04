Mulher flagra namorado com outra na cama e deita para dormir ao lado dos dois

Uma enfermeira compartilhou nas redes sociais a história de como flagrou o namorado com outra mulher na cama do casal após chegar em casa do trabalho, nos Estados Unidos. No vídeo, Taylor Dunham relata que estava tão cansada depois de passar 16 horas em um plantão, que não tinha disposição para brigar, apenas deitou ao lado dos dois.

"Eu pensando na vez que cheguei em casa de um turno de 16 horas e meu ex estava na minha cama com outra garota e eu pulei na cama com eles e pedi para eles terminarem em outro lugar porque eu estava muito cansada para brigar", disse.

Após muitos comentários curiosos para saber qual foi a reação dos amantes, Taylor contou que eles foram embora e hoje têm um filho juntos.

"Pedi para ele levar as malas. Eles foram embora. Agora eles têm um filho juntos. Eu superei. E dormi como um bebê naquela noite."

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)