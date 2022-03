Viúva descobre traição e ainda notifica a amante do marido sobre morte: ‘tive que contar para ela'

Uma influencer comentou com os seguidores das redes sociais que descobriu, dias após a morte do marido, que foi traída por ele e falou que ainda avisou a amante. Tudo aconteceu em 2018, quando o marido de Bridgette Davis faleceu após uma longa batalha contra o distúrbio bipolar.

Bridgette contou que foi casada com o homem por 10 anos e ficou chocada ao saber que ele tinha uma relação extraconjugal. A americana, de Cincinnati (EUA), disse que a amante do marido ainda pediu para visitar o túmulo do homem.

“Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso, estou enlouquecendo. Não posso fazer isso de novo. Ele me prometeu”, escreveu a amante por mensagem ao saber da morte. “Posso visitá-lo?”, pediu. No entanto, Bridgette não permitiu.

A situação dividiu a opinião dos internautas. Alguns acham que ela deveria ter deixado a amante visitar o túmulo do homem, enquanto que outros a apoiaram e acharam muita ousadia da amante fazer o pedido. Em outro vídeo, Bridgette se questiona: “Será que a amante do meu marido sabia que ele era casado?”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)