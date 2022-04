Após flagrar traição, mulher tenta atropelar namorado e amante; vídeo

Uma traição acabou virando caso de polícia, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Após flagrar o namorado com a amante, uma mulher tentou atropelar o casal e jogou o carro contra a moto em que os dois estavam. Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança e a polícia precisou ir até o local.

A mulher teria desconfiado das atitudes do namoro e o seguiu. Ao ver que ele foi se encontrar com outra, passou a dirigir em alta velocidade com a intenção de jogar o veículo contra os dois, que estavam em uma moto. Nas imagens registradas, é possível ver o casal caindo do veículo e a moto sendo arrastada pelo carro.

De acordo com testemunhas, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado, e os destroços da moto ficaram no local. A Polícia Militar também foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. Porém, o homem e a amante não compareceram à delegacia para dar continuidade à ocorrência.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)