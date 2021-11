Traição, chifre, galha: confira ranking dos signos mais fiéis e infiéis do zodíaco

Você acredita que seu signo e seu ascendente podem render um fim de relacionamento? Essa situação inusitada ocorreu com o químico Taciano Santos, de 27 anos, que, ao revelar ser geminiano, considerado entre os signos do Zodíaco como infiel e duas caras, levou um ‘fora’ antes do primeiro encontro. A história foi narrada pela BBC News Brasil.

Em entrevista ao site, ele contou que o episódio ocorreu há mais de dois anos enquanto conversava com o ‘paquera’ por um aplicativo de relacionamento e tentava marcar um possível ‘date’. O ex-casal até se dava bem, mas a surpresa veio quando Taciano resolveu falar sobre o seu signo. “Quando eu disse que era geminiano, a pessoa me deletou do WhatsApp", contou o rapaz.

Assustado com a reação, ele foi buscar respostas e descobriu que o ex-pretendente queria distância de confusão, o que alguém de Gêmeos poderia facilmente causar. Hoje, ele ri do ocorrido, mas confessa ter ficado confuso quando a pessoa decidiu não manter mais contato.

"Já ouvi coisas boas sobre gêmeos, mas na maioria das vezes o retorno é negativo e ouço piadinhas. Porém, não havia vivenciado algo nessa intensidade", observa.

‘Match’ do zodíaco

De acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos Badoo, em setembro de 2020, 44% dos brasileiros afirmaram que a compatibilidade do signo é um fator importante para definir com quem namorar.

A jornalista Juliana Fernandes, de 30 anos, é viciada em olhar horóscopo e usa bastante para mapear os seus relacionamentos pessoais, as amizades e o trabalho. Ela afirma que nunca deixou que isso a impedisse de se relacionar com alguém, mas confessa ter signos de preferência.

"Os meus favoritos são touro e sagitário. Sempre dou certo com pessoas de touro, me dou bem com o jeito deles. E adoro a alegria e espontaneidade de sagitário, sempre para cima, alegre, topa tudo. Mas, em geral, gosto de quase todos", diz.

Para entrar no clima dos relacionamentos x zodíaco, a Redação Integrada O Liberal separou a lista dos signos mais fiéis e infiéis do mundo místico. Confira abaixo:

Ranking dos signos mais fiéis

1.º Virgem

2.º Capricórnio

3.º Aquário

4.º Touro

5.º Câncer

6.º Gêmeos

Ranking dos signos infiéis

1.º Áries

2.º Peixes

3.º Escorpião

4.º Libra

5.º Sagitário

6.º Leão