Tarot online grátis: veja previsão online para esta quarta-feira (11/05)

O tarot do dia desta quarta-feira (11/05), é iluminado pela carta Rei de Paus. O arcano traz coragem e determinação para os planos do dia, a energia da figura masculina madura e paterna traz segurança e confiança em seus planos do dia. Cuidado com a sensação de opressão causada por outras pessoas. Um homem em posição de autoridade pode se destacar.

O que o tarot de quarta-feira (11/05) prevê para o amor?

A carta mostra energia de dedicação em trazer segurança, estabilidade e paz para a relação, há vontade de sair um pouco da rotina e aumentar a paixão a dois. Em caso de desavenças, é preciso paciência e diálogo. Para os solteiros, há energia de amor-próprio e satisfação com a liberdade, com disposição para investir na conquista de contatos encantadores.

A carta Rei de Paus (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de quarta-feira (11/05) prevê para a carreira?

O arcano revela que figuras masculinas podem se destacar no trabalho, com energia de liderança e estratégia, favorecendo o empreendedorismo. Cuidado com a arrogância entre colegas e reforce a sua autonomia e proatividade. Para quem busca um emprego, boas oportunidades podem vir com a ajuda de uma figura masculina.

O que o tarot de quarta-feira (11/05) prevê para a saúde?

O arcano pode mostrar vitalidade e disposição física e mental, porém, para quem está sobrecarregado de tarefas, é preciso organizar demandas para manter a saúde física e mental. Espiritualmente, há muita vontade de ampliar os conhecimentos e muita fé em seus planos. Pergunte-se: como usar minha coragem e determinação para realizar os meus desejos?

A carta Rei de Paus reforça os signos do fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor amarela, assim como o alecrim, reforçam a autoconfiança para o dia.