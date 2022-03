Mulher expõe namorado na internet: 'Ele me traiu com o David Brazil'

A carioca Thalita Brandão expôs o ex-namorado na internet sobre uma história que aconteceu há alguns anos. Ela descobriu que ele estaria a traindo com David Brazil.

O vídeo divulgado pela estudante de direito mostra algumas trocas de mensagens entre o ex e David, marcando de se encontrar. O ex da carioca teria aceitado um convite para almoçar com o apresentador na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Olha que eu vou hein kk. Que lugar da Barra?”

A estudante de direito descobriu o caso após ver as mensagens no celular desbloqueado do então namorado. O vídeo tem viralizado nas redes sociais e mostra conversas dos dois homens tentando marcar um almoço no Rio. O homem ainda teria revelado a David: “Eu gosto de ser discreto. Se minha família descobrir, estou morto”.