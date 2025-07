Amiga de Juliette é morta a facadas pelo namorado dentro de casa; ex-BBB se pronuncia e faz alerta

Uma amiga próxima da cantora Juliette Freire, vencedora do BBB 21, foi morta a facadas dentro da própria casa na noite da última quarta-feira (9), em Bairro Jardim Cearense, em Fortaleza. A vítima de 31 anos, identificada como Clarissa Costa Gomes era enfermeira e foi assassinada pelo ex-namorado Matheus Antony, de 26 anos, após um desentendimento dentro da residência da jovem.

De acordo com a polícia, Matheus não aceitou o fim do relacionamento e atacou Clarissa com golpes de faca. Após o crime, ele teria fugido, mas foi preso em seguida, escondido em um condomínio, após confessar o homicídio ao próprio irmão.

O corpo da vítima foi encontrado por um vizinho, que entrou na casa ao perceber a movimentação estranha. Clarissa era enfermeira neonatal e cuidava de bebês prematuros em uma unidade de saúde. Familiares e amigos relataram que nunca houve sinais claros de violência no relacionamento.

O suspeito foi capturado pela polícia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Segundo testemunhas, Clarissa teria chamado o namorado para dormir em sua casa, já que sua mãe estava trabalhando. Durante a noite, após uma discussão, ela decidiu terminar o namoro. Foi nesse momento que ele a atacou com diversos golpes de faca.

Juliette lamenta e faz alerta

Nas redes sociais, Juliette lamentou profundamente a perda da amiga e fez um apelo às seguidoras para que fiquem atentas a sinais de relacionamentos abusivos. Visivelmente emocionada, a artista disse estar angustiada desde que recebeu a notícia.

"Desde que recebi a notícia, estou o tempo inteiro me arrepiando, angustiada, ela era amiga de infância de Monalisa, minha amiga que morou comigo. Convivi com Clarissa, uma menina maravilhosa, era o primeiro namorado dela, estudiosa, educada, doce, enfermeira neonatal, cuidava dos bebezinhos", disse Juliette nos stories do Instagram.

"A gente nunca soube de nada, se era um relacionamento tóxico, nunca teve um indício de violência, nunca teve uma degradação. Simplesmente hoje acordamos com uma notícia dessa", continuou.

A artista reforçou o pedido de atenção às mulheres que possam estar vivendo situações semelhantes. "Ele já foi preso, a polícia está investigando. Eu precisava falar sobre isso porque eu estava angustiada, quero alertar todo mundo que esteja vivendo uma relação minimamente semelhante, não deixe isso acontecer, não é brincadeira, e deixar meu afeto a família, a todo mundo", completou.