Juliette recusa dublagem em filme de princesa após pedido para neutralizar sotaque: 'Acabou comigo'

Juliette revelou que recusou um trabalho de dublagem em um filme de princesa após o pedido para neutralizar o sotaque. A integrante do programa Saia Justa, do GNT, disse que faria a voz de uma personagem de animação, sem citar diretamente qual, mas acabou negando o pedido devido à exigência. Ela conta ainda que foi facilmente substituída por alguém com sotaque “neutro”.

“Já recebi vários pedidos para neutralizar o sotaque sendo eu, Juliette, falando com ‘t’ mudo”, comentou a vencedora do BBB 21.

A famosa acrescentou: “Eu não sou atriz. Já recebi convites para dublar filmes de princesas. Quando recebi esse convite, eu chorei tanto… Porque era eu, não era uma atriz, uma dubladora. Era Juliette, uma menininha lá da Favela do Pedregal, de Campina Grande, que estaria dublando uma princesa”.

Juliette conta, então, que negou o pedido porque tem orgulho das suas raízes que, segundo ela, foram responsáveis pela sua ascensão tanto no Big Brother Brasil quanto após o reality show. "Quando cheguei lá falaram: 'Juliette, pode neutralizar um pouquinho seu sotaque?'. Aquilo acabou comigo. Falei: 'não, sabe por quê? Meu sotaque me trouxe até aqui. Estou fazendo porque quero que uma criança escute uma princesa falando com 't' mudo. Essa princesa que eu ia fazer não tinha região. Ela não precisaria falar o neutro".

Mas, não houve acordo, e a também cantora disse "outra pessoa com sotaque neutro fez" a dublagem, e que foi ao cinema assistir ao filme após toda a situação que enfrentou. "Chorei do início ao fim", disse a influenciadora.