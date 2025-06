Cia Lumiar leva tecnobrega e calypso ao Dance Open Brasil 2025

Nos dias 4, 5 e 6 de julho, a Cia Lumiar irá competir na disputa nacional da competição Dance Open Brasil, que ocorre em São Paulo. Com 16 competidores da Região Metropolitana de Belém, o destaque da companhia é a busca pelos troféus, um sonho a ser realizado.

Para este ano, a Lumiar irá levar mais trabalhos artísticos, competindo em 6 categorias diferentes, sendo elas: grupo, ladies team, mista, samba de gafieira, proam e bachata — uma equipe que será integrada por artistas moradores de Belém, mas também de Ananindeua.

“É uma sensação única e inexplicável levar artistas paraenses para uma competição nacional. Estamos nos preparando muito para levar seis composições coreográficas lindas, com referências da cultura paraense, e apresentar para o país todo a nossa arte. Está sendo um processo muito emocionante”, disse Rullien Polizeli, diretor da companhia. Ele comanda a Lumiar ao lado de Aline Moreira.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dança circular ganha adeptos em Belém como prática de conexão coletiva e aliada para o bem-estar ]]

Para a disputa de 2025, a companhia terá na equipe os dançarinos: Carlana Rodrigues, Flávia Magalhães, Eduarda York, Bárbara Emely, Ana Vitória, Paula Thomáz, Ariane Gonçalves, Karen Silva, Sofia Macias, Kaio César, Krystian Montes, Wendell Silva, Victor Vieira e Felipe Tomasso.

“Na categoria em que ficamos em segundo lugar no ano passado, a categoria grupo, vamos levar a linguagem do tecnobrega com um pout-pourri de músicas que agitam a nossa cidade, como ‘Tecno do DJ Dinho’, ‘Tuba Gás’ da Gang do Eletro e ‘Balanço do Norte’ da Joelma. Na categoria ladies, que é composta apenas por mulheres, iremos levar a nossa dança do calypso com músicas da Joelma. Na categoria mista, que é composta por dançarinos de gêneros diferentes, iremos levar o tecnobrega com uma música composta pelo DJ Elisson para o show Áurea Tour, do DJ Alox”, explica Rullien, que enfatiza que os ensaios estão ocorrendo quatro vezes por semana, durante quase 4 horas.

O Dance Open Brasil, além de ser uma competição, tem como objetivo inserir grupos, academias e bailarinos independentes de todo o país no cenário mundial da dança e promover o intercâmbio de profissionais, a descoberta de talentos e a visibilidade de trabalhos produzidos no país.

Em 2024, a companhia Lumiar participou da competição e conquistou o 2º lugar nacional na categoria grupos, dançando o nosso tecnobrega, e o 1º lugar nacional em duo na categoria samba de gafieira. Eles competiram com 8 integrantes e participaram de 4 categorias. Além das duas citadas, disputaram também salsa solo e bachata solo.

Inclusive, os campeões da categoria samba de gafieira foram os diretores da Lumiar: Rullien Polizeli e Aline Moreira. E no tecnobrega foi a equipe completa que agradou tanto o público quanto os jurados, recebendo logo em seguida um convite para participar de um programa no SBT.

COMPANHIA

A Lumiar atua desenvolvendo atividades artísticas e sociais na linguagem da dança através do brega, forró, bachata, samba, zouk, stiletto, jazzfunk, balé infantil e k-pop, oportunizando o fazer artístico de jovens que normalmente vêm da periferia da Região Metropolitana de Belém.