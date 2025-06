Causa da morte de Francisco Cuoco é revelada pela família; saiba o motivo

O ator Francisco Cuoco, um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital, onde permaneceu sob cuidados intensivos por cerca de 20 dias. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Segundo nota divulgada pela família, Cuoco partiu de forma tranquila e serena. De acordo com sua irmã Grácia, com quem morava, o ator vinha enfrentando complicações de saúde relacionadas à idade, além de um ferimento que evoluiu para um quadro infeccioso. Ele estava sedado desde o início da internação.

Francisco Cuoco deixa um legado de mais de seis décadas de carreira no teatro, cinema e televisão. Estreou na TV Globo em 1970, na novela "Assim na Terra Como no Céu", e rapidamente se consolidou como um dos galãs mais marcantes da dramaturgia nacional. Sua última aparição na TV foi em 2023, na série "No Corre", do canal Multishow.

Durante as décadas de 1970 e 1980, Cuoco protagonizou algumas das novelas mais lembradas da história da teledramaturgia, como "O Astro e Feijão Maravilha", tornando-se referência do perfil de galã brasileiro da época.