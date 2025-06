Apresentadora Adriane Galisteu, ex de Ayrton Senna, revela fora de Francisco Cuoco: 'Trauma'

A apresentadora Adriane Galisteu revelou ao público uma situação constrangedora com o ator Francisco Cuoco. No docu-reality "Barras Invisíveis", ela contou que quando era criança levou um fora do ex-galã global, que fazia muito sucesso na época com os seus personagens nas novelas "Sétimo Sentido" e "Eu Prometo", ambas da Rede Globo, no início da década de 1980.

Na produção disponível no Prime Video, a loira compartilhou os detalhes: “Eu tinha, 9, 10 anos, estava fazendo uma feira. Esse Francisco Cuoco chega, e minha mãe era muito fã dele. Minha mãe falou: ‘Vai até ele e pede um autógrafo’. Eu era pequena, puxei ele pela blusa e falei: ‘Você poderia me dar um autógrafo?’ E ele respondeu assim: ‘Agora não, depois'”.

VEJA MAIS

Galisteu contou, também, que o fora de Cuoco ficou como uma "bigorna atravessada" e que ela jamais esqueceu deste episódio traumático. "Fiquei tão sem graça... Fiquei com trauma de Francisco Cuoco. Tenho pavor do Francisco Cuoco. Nunca encontrei com ele, mas ele deve ter ouvido essa história e, se ele não ouviu, toma Francisco Cuoco! Chupa essa manga”, brincou.

Mesmo assim, a situação acabou gerando um efeito positivo na apresentadora, que refletiu os efeitos da fama como artista: “Quando você escolhe essa profissão, você não escolhe para ser anônimo, você escolhe para ser famoso. E, quando você é famoso, você emociona as pessoas". "Eu disse para minha mãe: ‘O dia que eu ficar famosa, eu nunca vou dizer não para uma pessoa'”, finalizou Adriane

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)