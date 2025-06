Gusttavo Lima embala os apaixonados na abertura do Parárraiá no Dia dos Namorados

Hoje o dia pede mimos, carinho e presentes, mas também é o momento de curtir juntinho da pessoa amada. Se o Dia dos Namorados contempla tudo isso, a data coincide com a abertura do Parárraiá – o São João da Amazônia – e promete embalar os apaixonados.

Com apresentações de Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabao e Os Caras do Arrocha, além das quadrilhas Encanto da Juventude, do Guamá, e Roceira, o casal Isabelle Holles e William Jr vai marcar presença no estádio Mangueirão.

Juntos há mais de 5 anos – entre namoro, noivado e casamento – os dois mostram pura sintonia nas redes sociais. Compartilhando a rotina com quase 120 mil seguidores (somando os dois perfis), Isa e William dividem momentos do dia a dia, além dos desafios do relacionamento.

“A gente preparou um dia muito especial: vai começar com o café da manhã juntinhos, depois tem treino físico e um almoço especial também. À tarde vamos fazer nossa produção de conteúdo para o evento, já que meu amor é influenciadora, e à noite estaremos no Parárraiá, porque fica difícil perder essa festa. E com tanta atração grandiosa, o Dia dos Namorados se encaixou perfeitamente com a abertura do evento, já que a gente gosta bastante dos artistas que vão se apresentar”, conta William.

Inclusive, o casal revelou que uma música da Manu Bahtidão embalou o noivado deles em Nova Iorque. Isabelle foi pedida em casamento na Times Square, com direito a vídeo exibido no telão da avenida.

“A nossa expectativa para o Parárraiá está altíssima. A gente adora o circuito. No ano passado, no lançamento, curtimos todos os dias de show. Este ano não vai ser diferente. Inclusive, a gente vem até com look ‘combinandinho’ para manter a tradição”, disse Isa. “Ter a possibilidade de curtir o Dia dos Namorados ao som do Embaixador abrilhanta ainda mais a data. O amor estará no ar, com certeza!”, acrescentou William.

Além de Gusttavo Lima, o lineup estará recheado com o melhor da música brasileira e paraense. O casal garante que vai aproveitar do início ao fim, no Mangueirão.

“A gente vem pelo Embaixador, mas também pela nossa Manu Bahtidão, e tem ainda o Erick Land. A ideia é chegar cedo e curtir até o final, porque a gente é inimigo do fim!”, conclui Isabelle.

ATRAÇÃO

Se é para embalar o amor, Gusttavo Lima promete ser a trilha sonora dos casais apaixonados no Parárraiá. A responsabilidade não assusta o Embaixador, que assume o papel com naturalidade e entusiasmo:

“Com toda certeza! Afinal, o amor sempre esteve presente nas minhas músicas e composições, desde o meu primeiro CD com ‘Rosas, Versos e Vinhos’, ‘Inventor dos Amores’, ‘Refém’, e por aí vai... Gosto de cantar músicas que falam de amor, com boas letras, e acredito que muitas delas embalaram – e continuam embalando – o relacionamento de muitos casais. É uma responsabilidade, mas também uma alegria cantar músicas que fazem parte de tantas histórias”, disse Gusttavo Lima.

Com quase 30 anos de carreira, o artista acumula hits para todos os gostos. Para agradar ao público diverso que vai lotar o Mangueirão, o Embaixador preparou um repertório especial.

“É muito bom estar nesse palco, sem sombra de dúvidas! Tenho certeza de que faremos mais um show inesquecível e cheio de energia! Estarei com vocês no primeiro dia do Parárraiá, fazendo um São João repleto de hits, do jeito que o Pará merece! Nosso encontro é no dia 12, Dia dos Namorados, mas meu show é para todo mundo! Namorados, casados, solteiros, enrolados... Estão todos convidados!”, antecipa.

O Parárraiá é um espaço que valoriza a cultura popular por meio da música, dança, gastronomia, entre outras manifestações. O evento oferece entretenimento gratuito e de qualidade, com acesso democrático à diversidade cultural da região. Os shows de artistas nacionais promovem intercâmbio com talentos locais, fortalecendo a identidade regional.

“Fico feliz demais em saber que este evento oferece uma área que proporciona essa oportunidade aos fãs. Sabemos que, para muita gente, esse acesso é único! Então, espero que todos possam se divertir e aproveitar ao máximo, não só a minha apresentação, como também as demais atrações que farão parte desses quatro dias de festa”, analisa Gusttavo Lima.

Nesta semana, o cantor lançou uma música em parceria com Lucas Lucco, que está retornando à carreira artística. O feat “Carta Para Quem Vem Depois de Mim”, uma balada romântica, já está fazendo sucesso entre os fãs. Para Belém, Gusttavo Lima promete um setlist que passeará por todos os seus EPs.

“Vai ter um pouco de tudo! Sucessos que me acompanham desde o começo da carreira, como ‘Gatinha Assanhada’ e ‘Balada Boa’, passando por faixas como ‘Bloqueado’, ‘Cem Mil’ e ‘Zé da Recaída’, até os hits mais recentes, como ‘Fala Mal de Mim’, ‘A Noite’, ‘Proibido Terminar’ e ‘Sofrimento Simultâneo’. Então, é um grande apanhado da maioria dos meus projetos. A galera pode esperar também por algumas surpresas”, avisa o Embaixador.

Agende-se

Dia 12: Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Erick Land, Carabão e Os Caras do Arrocha;

Dia 13: Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão;

Dia 14: Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado, Lendário Rubi e Thiago Costa;

Dia 15: Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma.