Alane Dias assume namoro com Francisco Gil com foto romântica e declaração nas redes sociais

A ex-BBB paraense Alane Dias colocou um ponto final nos rumores e confirmou, nesta quarta-feira (7), que está vivendo um relacionamento com o cantor Francisco Gil, filho de Preta Gil e neto de Gilberto Gil. O casal tornou o romance público por meio de uma publicação nas redes sociais.

No carrossel de fotos compartilhado no Instagram, Alane aparece abraçada a Francisco em clima de romance. Na legenda, a bailarina escreveu: "A vida acontecendo nos detalhes mais bonitos". Francisco Gil, que também integra o trio Gilsons, respondeu de forma carinhosa: “A mais linda”, confirmando o envolvimento.

O relacionamento já era alvo de especulações desde o Carnaval, quando os dois foram vistos juntos em clima de intimidade. Depois, uma viagem a Fortaleza com amigos aumentou ainda mais os rumores. Recentemente, o casal também foi flagrado aos beijos em uma praia no Rio de Janeiro, mas ainda não havia assumido o namoro oficialmente.

Em entrevista recente à revista Quem, Francisco comentou sobre o interesse do público em sua vida amorosa e disse lidar com tranquilidade com a curiosidade: “Dou risada. Acho curioso esse interesse na minha vida pessoal, mas não sinto necessidade de me posicionar. Estou de boa. Acho natural, mas, ao mesmo tempo, me distancio dessa questão como algo central. Vem como uma consequência”, declarou.