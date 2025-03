Flagra de Alane Dias e Francisco Gil é publicado por Leo Dias; veja

Durante o fim de semana, as redes sociais foi inundada de informações sobre o affair de Alane Dias e Francisco Gil. Nesta segunda-feira (24), o o portal LeoDias publicou fotos exclusivas do novo casal. De acordo com a publicação, este é o primeira flagra deles em um momento romântico de troca de carícias e mão com mão.

VEJA MAIS

Na última quinta-feira (20), Alane e Francisco estiveram juntos em Fortaleza, no Ceará, a viagem se prolongou durante o fim de semana. Além deles, os exs dos famosos também estavam por lá: José Loreto e Laura Fernandez.

Já no primeiro dia, Francisco demostrou bastante intimidade com Alane nas horas seguintes ao seu show. Como afirma a publicação, os dois foram vistos juntos em vários momentos bem pertinhos, como almoço, passeios, atividades físicas e tomando banho de sol e piscina.

Neste domingo (23), de volta ao Rio de Janeiro, a paraense aproveitou o dia de sol para curtir uma praia. Ela bateu foto com algumas pessoas que estavam no Leblon. Veja:

Alane Dias curte domingão de sol na praia (Fotos: JC Pereira / AgNews)