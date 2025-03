Atriz e ex-BBB Alane Dias encanta seguidores ao compartilhar banho de rio: 'Ritinha'

A atriz e ex-BBB paraense Alane Dias esteve em Belém no último final de semana para prestigiar o Carnaval da cidade. Durante a passagem pela capital paraense, ela também aproveitou para reencontrar as tradições locais, matar a saudade da gastronomia e se conectar com a natureza.

VEJA MAIS

Em uma publicação feita no Instagram na tarde desta quarta-feira (19/03), Alane compartilhou uma série de fotos em que aparece tomando banho de rio. Na legenda, escreveu: "Onde eu reencontro comigo".

As imagens da atriz renderam diversos elogios de seguidores. “É simplesmente linda”, comentou uma fã. Outro internauta fez referência à personagem Ritinha, interpretada por Isis Valverde na novela ‘A Força do Querer’, da TV Globo, e escreveu: "Oi, Ritinha".