Alane Dias fala sobre carnaval de Belém e responde sobre qual é agremiação paraense do coração; veja

Alane Dias está em Belém para acompanhar os desfiles das escolas de samba de 2025, que acontecem nesta sexta e sábado (14 e 15). Durante o primeiro dia de folia, a ex-bbb ressaltou sua conexão com o Carnaval belenense, e destacou o apoio que recebeu dos paraenses durante sua participação na Sapucaí. Em entrevista ao Grupo Liberal, Alane também foi questionada sobre sua escola do coração e deixou no ar a resposta.



A modelo contou que o único ano que não pode prestigiar as agremiações de Belém foi 2024, enquanto estava no Big Brother Brasil: "Acho que o único ano que não vim foi o ano passado, porque eu tava no BBB. E eu tive muito apoio de todo mundo daqui do Pará, da Grande Rio, tinha muito paraense na Sapucaí. O mínimo que eu poderia fazer era vir aqui e prestigiar o carnaval daqui também”, afirmou.

Questionada sobre a escola do coração em Belém, a nova musa da Grande Rio preferiu não se comprometer. Ainda assim, Alane admitiu ter uma ligação especial com a Império do Samba Quem São Eles, onde sua mãe, a também bailarina Aline Dias, já desfilou na comissão de frente. "Minha mãe já desfilou há uns anos atrás na comissão de frente da Quem São Eles. Então, acho que não está mais lá, mas todas moram no meu coração. Não quero escolher só uma”, disse, deixando no ar sua preferência.

