Alane Dias trata ferimentos no bumbum com derivado do espematozóide de salmão

Alane Dias tratará os ferimentos no bumbum ocasionados pela fantasia durante o desfile da Grande Rio, na última terça-feira (04/03), com uma técnica peculiar. A musa da Grande Rio esteve no dermatologista para começar um tratamento procedimento com LED Vermelho e um derivado de espermatozóide de salmão. Tudo para estar pronta para o desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro no próximo sábado (08/03).

A ex-BBB paraense terminou o desfile com o bumbum todo ralado por conta da fantasia. Nesta quinta-feira, 6, Alane esteve no médico dermatologista para fazer o procedimento que ajudará na cicatrização. "Vim aqui com o meu dermatologista querido para cuidar dos machucados e ficar 100% para o desfile das campeãs", disse a musa em um story.

"Como vocês sabem, a fantasia machucou meu bumbum e preciso regenerar essa pele porque sábado vou me apresentar de novo e preciso estar super bem, além dos ajustes na fantasia", detalhou a ex-BBB.

O dermatologista Cyro Hirano combinou dois procedimentos para ajudar na cicatrização. "Como a Alane raspou e machucou o bumbum, a gente estava usando LED vermelho para acelerar essa cicatrização, e a gente vai usar um produto chamado PDRN, derivado do espermatozoide do salmão, que realmente é o tratamento mais regenerador de pele possível. Vai estar pronta para sábado", descreveu o médico.

"Estou nos preparativos desde já para o meu bumbum ficar 100% e curado", afirmou Alane.

A Grande Rio, que homenageou o Estado do Pará, ficou em segundo lugar no carnaval carioca e perdeu para a Beija-Flor por um décimo. A escola de samba entrou com um pedido de revisão de notas por conta de supostas inconsistências.