Alane Dias estreia como Musa da Grande Rio com fantasia de borboleta em homenagem à Jarina

A atriz e bailarina paraense Alane Dias já está preparada para desfilar na Marquês de Sapucaí. Fazendo sua estreia como musa da Acadêmicos do Grande Rio, a paraense se apresenta na madrugada desta quarta-feira (05/03), levando toda sua energia e desenvoltura para o Carnaval carioca.

Para o desfile, Alane usará uma fantasia repleta de flores em tons vibrantes de amarelo, rosa, vermelho e laranja. O resplendor da peça é composto por penas cor-de-rosa, completando o visual marcante da musa da escola de Duque de Caxias.

Em uma publicação feita no Instagram, Alane explicou que a fantasia traz uma homenagem profunda às tradições culturais e espirituais do Pará. A roupa, que exalta a borboleta azul da Amazônia, símbolo da cabocla Jarina, reflete a conexão da artista com suas raízes e com a riqueza da cultura amazônica. Com elementos que remetem às pororocas e às saias chita, a fantasia de Alane traduz a beleza das flores e o movimento das águas, representando a força da natureza que define o Pará.

Ao subir na Sapucaí, Alane afirmou não apenas celebra suas raízes, mas também faz uma homenagem à sua avó, cuja presença espiritual é sentida em cada passo. "Lembro dos dias quentes em Belém, da chuva que refresca as tardes, dos ritmos que me transformaram", diz a artista.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Alane celebrou sua participação no desfile da Acadêmicos da Grande Rio e destacou a emoção de representar o Pará na Sapucaí. "Estou feliz e muito empolgada. É uma honra contar essa história com a Grande Rio, essa história do lugar que a gente tanto ama. Vai ser lindo", afirmou a paraense.