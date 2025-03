Helder Barbalho celebra o Pará com bandeira do Clube do Remo no desfile da Grande Rio

Depois da primeira-dama Daniela Barbalho posar com a bandeira do Paysandu na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi a vez do governador Helder Barbalho mostrar seu amor pelo Clube do Remo. Ele decidiu levar a bandeira do Leão para a Sapucaí, ocorrerá o desfile da Acadêmicos da Grande Rio nesta madrugada de quarta-feira (05/03). Acompanhe o desfile da Grande Rio, minuto a minuto!

Em um post descontraído, Helder brincou: “Depois do meu amor tirar a foto com a bandeira do Papão, foi a minha vez com a do Leão. Vamos juntos que o Pará tá forte aqui no Rio!”. Confira:

A agremiação de Duque de Caxias irá levar para a avenida o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que homenageia o Pará e pretende transformar a Sapucaí em um verdadeiro portal amazônico, exaltando lendas, ritmos e personagens emblemáticos da cultura paraense.