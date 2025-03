Helder Barbalho e Hana Ghassan celebram homenagem ao Pará no desfile da Grande Rio

Na noite desta terça-feira (04/03), a Marquês de Sapucaí se prepara para receber uma homenagem especial ao Pará. A escola de samba Acadêmicos do Grande Rio levará para a avenida o enredo "Pororocas Parawaras", que exalta a cultura do estado. Entre os presentes no Sambódromo estão o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, que acompanham de perto o desfile e celebram a visibilidade que o Pará ganha no Carnaval do Rio de Janeiro.

A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na Sapucaí, prevista para entrar na avenida por volta da 1h da manhã de quarta-feira (5). A expectativa é grande entre as autoridades paraenses, que veem o desfile como uma oportunidade única de destacar o estado em um dos maiores eventos culturais do Brasil.

O governador Helder Barbalho destacou a importância do momento, afirmando que é emocionante ver a história e a cultura do Pará sendo contadas na Sapucaí. Ele ressaltou o trabalho do carnavalesco Mestre Damasceno na construção do enredo, que retrata as origens do estado, os rituais de encantaria do arquipélago do Marajó e a beleza das pororocas.

"É um momento muito especial, de arrepiar, poder ver a Sapucaí contando a nossa história. Tenho certeza que vamos fazer muito bonito, e o Pará terá cada vez mais destaque", afirmou Helder.

Mais cedo, o governador compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, da deputada federal Elcione Barbalho e de seus filhos, Helder Filho, Heva e Thor Barbalho. "Tá chegando a hora", escreveu ele na legenda, acompanhada de emojis nas cores vermelho e verde, em referência à Grande Rio.

A vice-governadora Hana Ghassan também expressou a emoção de ver o Pará sendo representado na Marquês de Sapucaí. "É uma alegria, uma emoção ver o Pará em um lugar tão longe, em um lugar de destaque. É muito bom poder celebrar a nossa cultura e a nossa gente", declarou. Ela também reforçou a torcida pela escola: "Somos todos Grande Rio, vamos torcer muito pelo Pará e a nossa cultura paraense".

O colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, está no Camarote Arpoador acompanhando os bastidores do desfile e registrando com exclusividade a presença das autoridades paraenses no evento.