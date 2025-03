Prefeitura de Salvaterra anuncia transmissão do desfile da Grande Rio em praça pública; entenda

O desfile da Escola de Samba Grande Rio, que homenageia o Tambor de Mina presente na cultura paraense, irá ao ar para todo o Brasil pela TV Globo na noite desta terça-feira, 04, a partir de 1h.

O samba-enredo, "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", promete levantar o público na Marquês de Sapucaí. Em Salvaterra, no Marajó, cidade natal de um dos compositores da música, Mestre Damasceno, a prefeitura irá exibir em um telão a passagem da escola, na Praça das Comunicações.

"A Grande Rio estará levando o nome do Pará à avenida do samba. Será uma noite muito especial para todos os paraenses e aqui em Salvaterra estaremos ligados, assistindo à transmissão do carnaval 2025 no telão do palco, na Praça das Comunicações. Nosso ícone da cultura marajoara, o Mestre Damasceno, estará representando o seu povo salvaterrense em um dos carros da Grande Rio, que entra no sambódromo da Marquês de Sapucaí, a partir da 1h da madruga", publicou a administração municipal.