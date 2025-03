Circuito Mangueirosa transmitirá desfile da Grande Rio em homenagem ao Pará

No último dia do Circuito Mangueirosa, nesta terça-feira (04), os foliões poderão acompanhar ao vivo o desfile da Grande Rio, que prestará uma homenagem ao Pará na Marquês de Sapucaí. A escola de samba de Duque de Caxias será a penúltima a entrar na avenida, com apresentação marcada para 01h10 da madrugada de quarta-feira (05), e a transmissão será feita pela TV Globo.

Além da transmissão do desfile, o encerramento do Mangueirosa contará com uma programação recheada de atrações. Entre os destaques da noite estão os shows de DJ Gabi Matos, Marta Mariana, Ruth Costa e a Bateria da Bole Bole. O evento também terá apresentações de Os Inestimáveis com Júlia Passos, Naré, Virandê e Renata Del Pinho, em um tributo especial a Dona Onete.

O público também poderá curtir as performances de DJ Dinho, Jeff Moraes com Sandrinha Eletrizante, Orquestra Carnafônica com Aqno, Marina Morais e Tom Ferreira, além do show da banda Babado Novo.