Naieme revela detalhes do figurino na Sapucaí: 'A fantasia de Jarina é luxuosa e cheia de pedraria'

A cantora paraense Naieme fará sua estreia na Marquês de Sapucaí interpretando Jarina, a irmã mais nova das princesas turcas da Encantaria Amazônica, na madrugada desta quarta-feira (05/03). Ao lado de Fafá de Belém, que representará Mariana, e da atriz Dira Paes, no papel de Herondina, Naieme participará do carro abre-alas da escola de samba Acadêmicos da Grande Rio. A agremiação levará para a avenida o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que homenageia o Pará e sua cultura.

VEJA MAIS

Nos bastidores do desfile, Naieme compartilhou um vídeo exclusivo com o Grupo Liberal, direto do camarim, onde já estava maquiada e se preparando para o grande momento. A cantora revelou a ansiedade e a emoção em participar da festa pela primeira vez.

"Meu coração está a mil, na expectativa de chegar na avenida e arrepiar. Eu sei que tem uma torcida muito positiva para a gente arrebentar nessa Sapucaí", afirmou.

A artista destacou a importância do desfile para a valorização da cultura paraense. "Eu já faço parte do samba paraense, da cultura paraense, do carimbó, do boi, do samba, toda a animação do paraense. A gente vai tentar traduzir um pouco disso nesse momento", disse.

Ela também comentou sobre a preparação para o desfile, que está previsto para começar à 1h10 da manhã, com a Grande Rio sendo a terceira escola a entrar na avenida. "Já estamos por aqui nos arrumando, aguardando o momento de colocar a fantasia e nos concentrarmos para entrar na avenida", completou.

Naieme também ressaltou a participação de outros artistas paraenses no desfile e a presença de Fafá de Belém, Dira Paes e Dona Onete no camarim. "Já já vai chegar nesse camarim Fafá de Belém, Dira Paes, Dona Onete... Vai ficar super florido com as nossas maravilhosas", disse.

A produção da cantora é assinada por artistas e profissionais paraenses, e traz elementos que unem a cultura amazônica às influências turcas, mantendo a sofisticação e riqueza de detalhes. "A gente quis trazer uma coisa da Turquia bem luxuosa. A roupinha de dona Jarina é toda luxuosa, cheia de pedrarias, representando a Turquia e a Amazônia, cheia de coisas lindas. Vocês vão se encantar junto com a gente. Bora pororocar!", finalizou Naieme.