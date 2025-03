Qual a diferença entre Igapó e Igarapé? Veja o que significam os termos no enredo da Grande Rio

Na madrugada desta quarta-feira (05), a Grande Rio cruzará a Sapucaí com o enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó". O desfile promete uma imersão no encontro mágico entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia, tecendo uma narrativa que une palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina.

Inspirado nos costumes e na história do Pará, o enredo destacará o Carimbó, dança típica do estado, e outras referências a crenças e expressões populares da Amazônia. Para que você possa desfrutar dessa experiência cultural, confira a diferença entre alguns termos importantes do enredo da Grande Rio:

Qual a diferença entre Igapó e Igarapé?

Os igapós e igarapés são formações hídricas fundamentais na geografia amazônica. Os igapós são áreas alagadas permanentemente, onde árvores adaptadas crescem submersas. A palavra significa "rio de raízes" em tupi, em alusão à vegetação densa com raízes submersas.

VEJA MAIS

Já os igarapés são pequenos cursos d'água que cortam a floresta, funcionando como verdadeiras estradas naturais. A palavra significa "caminho de canoa" em tupi, refletindo seu uso como via de transporte nas áreas florestais. Esses elementos estão presentes na narrativa do enredo da Grande Rio, conectando os personagens mitológicos ao cenário amazônico.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.