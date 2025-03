Qual a diferença entre Carimbó e Curimbó? Veja o que significam os termos no enredo da Grande Rio

"Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó" é o enredo que a Grande Rio leva para a Sapucaí na madrugada desta quarta (05). O desfile contará a história do encontro mágico entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia, unindo elementos como palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina.

Inspirado nos costumes e na história do Pará, o enredo trará o Carimbó, dança típica do estado, além de referências a crenças e expressões populares da Amazônia. Para que você possa aproveitar ao máximo essa experiência cultural, confira a diferença entre alguns termos importantes do enredo da Grande Rio:

Qual a diferença entre Carimbó e Curimbó?

Curimbó:

O curimbó é um tambor de origem indígena, confeccionado com troncos de árvore escavados e couro de animal. Ele é o principal instrumento do carimbó, ritmo tradicional do Pará. Seu som profundo e envolvente marca a cadência das danças e representa a ancestralidade musical da região, sendo uma referência essencial no samba-enredo da Grande Rio.

Carimbó:

O carimbó é uma manifestação cultural típica do Pará, caracterizada pela percussão marcante, movimentos envolventes e vestimentas coloridas. O nome do gênero deriva do tambor curimbó, fundamental para a construção do ritmo. No desfile da Grande Rio, o carimbó surge como um elemento-chave para traduzir a riqueza da música amazônica.

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.