O que é Pororoca? Veja o significado do termo usando no samba-enredo da Grande Rio

Em 2025, a Grande Rio promete levar a Marquês de Sapucaí a uma viagem mística e cultural pela Amazônia, com o enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó". O desfile será uma celebração do encontro entre as Princesas Turcas Ajuremadas e as Encantarias da Amazônia, narrado através dos ritmos e danças do carimbó.

A escola convida o público a mergulhar nas águas amazônicas e embarcar em uma jornada que entrelaça palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina. Inspirado na história e nos costumes da região, o samba-enredo destaca o carimbó, dança típica do Pará, e outras expressões populares da Amazônia. Veja:

O que são Pororocas?

A pororoca é um fenômeno natural impressionante que ocorre no encontro das águas do rio com o oceano, resultando em ondas gigantes que invadem os cursos fluviais. O termo tem origem na língua tupi e significa "grande estrondo", uma referência ao som poderoso produzido pelo choque das correntes. No samba-enredo da Grande Rio, as pororocas representam a força e a magia das águas amazônicas, evocando a potência da natureza e a simbologia das lendas ribeirinhas.

VEJA MAIS

Que horas a Grande Rio desfila na Sapucaí?

​A Acadêmicos do Grande Rio desfila no Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí na madrugada desta quarta-feira (4) de março de 2025. A escola será a terceira a se apresentar, com horário previsto entre 0h50 e 1h10.

A apresentação da escola será transmitida pela TV Globo e pelo Globoplay. Pela internet, será possível assistir gratuitamente ao vivo pelo computador, celular Android e iPhone (iOS) e Smart TVs a partir do login com uma Conta Globo.