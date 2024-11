Em homenagem ao Pará, Grande Rio divulga vídeo do samba-enredo oficial do desfile de 2025

A Escola de Samba Grande Rio, que homenageia a cultura afro-amazônica em 2025, divulgou em suas redes sociais vídeo do samba-enredo oficial deste ano, que tem como um de seus autores Mestre Damasceno. O título oficial do enredo é “Pororocas Parawaras - As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

"A Mina é Cocoriô! A Grande Rio mergulhou nas águas de princesas paraenses para viajar nas Encantarias de “Pororocas Parawaras - As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós. Chegou a hora de embarcarmos na gravação oficial do nosso samba para o @riocarnaval 2025. Com a força de caboclo, vodun e orixá e sob as bençãos de Nossa Senhora de Nazaré, estamos prontos: Grande Rio firma o samba no tambor de mina!", publicou a escola em sua página do Instagram.

