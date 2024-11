Grande Rio confirma participação de Fafá de Belém no desfile de 2025 ao lado de Dona Onete

Na noite desta terça-feira (19/11), a escola de samba carioca Grande Rio anunciou mais um nome de peso para o desfile do Carnaval de 2025: a cantora Fafá de Belém. A novidade foi compartilhada em uma publicação no Instagram, que mostrou Fafá ao lado de Milton Cunha e David Brazil, em um momento de preparação para o desfile.

A Grande Rio já havia revelado anteriormente a participação de Dona Onete, destacando a presença de grandes nomes paraenses em sua homenagem ao estado do Pará no Sambódromo. A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da escola, também marcou presença em um dos registros, usando uma blusa com o nome do estado, reforçando a temática do desfile.