Paolla Oliveira comemora título de cidadã paraense: 'Vocês são a riqueza no nosso Brasil'

A atriz Paolla Oliveira comemorou no seu perfil no Instagram, a aprovação do título de cidadã do Pará votado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Nesta quarta-feria (30), ela usou o Storie para falar sobre a honraria ao compartilhar uma notícia do oliberal.com.

"Que honra ganra esse título carinhoso! Vocês são uma riqueza no nosso Brasil, e vão encantar aquela avenida e o mundo!", escreveu.

Paolla Oliveira comenda sobre título de cidadã paraense. (Reprodução)

Na sua comemoração, Paolla destaca o tema da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio de 2025, que irá forcar no Pará. Com tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, a agremiação levará o samba-enredo "A mina é cocoriô!", da escola de samba paraense "Deixa Falar", para a Marquês de Sapucaí.

A composição é de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho, Marcelo Moraes e interpretada por Fábio Moreno.

VEJA MAIS

O Título Honorífico foi votado na terça-feira (29), através do Decreto Legislativo n° 39/2024, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL). Na ocasião, foi destacado desempenho de Paolla Oliveira em prol da cultura e do povo paraense.