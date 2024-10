Paolla Oliveira recebe título de cidadã paraense

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou nesta terça-feira (29) o título de cidadã do Pará para a atriz Paolla Oliveira. A aprovação do Título Honorífico foi realizada pelo Decreto Legislativo n° 39/2024, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL).

Caroline Paola Oliveira da Silva é atriz e rainha de bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio, que, em 2025, homenageará o Pará na Sapucaí com o tema: “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

Segundo a Alepa, o Legislativo Paraense reconhece o trabalho desempenhado pela homenageada em prol da cultura e do povo paraense e pelos relevantes serviços prestados ao nosso Estado.

No início de setembro, a atriz esteve em Belém para participar da seletiva de samba-enredo da Grande Rio. Durante sua passagem pela capital paraense, a artista dançou carimbó, experimentou comidas típicas, visitou a Ilha do Combu e recebeu banhos de cheiro.